ΕΡΤ: Κυρώσεις και συγγνώμη για τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο – Δεν προβλήθηκε το «Newsroom»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η εμφάνιση του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στην ενημερωτική εκπομπή «Newsroom» του Ertnews. Η ΕΡΤ, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτη αβλεψία» και «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση», ζητώντας συγγνώμη και επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπεύθυνους. Παράλληλα, η εκπομπή «Newsroom» δεν μεταδόθηκε την Τρίτη το πρωί, αντικαθιστάμενη από έκτακτη εκπομπή.

Η εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και οι αντιδράσεις

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εμφανίστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Newsroom» του Ertnews, στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Κατά τη διάρκεια της προβολής, ο πρώην βουλευτής παρουσιάστηκε ως «ιδρυτής λέσχης» και «θύμα» της εν λόγω ΜΚΟ, χωρίς να γίνει καμία αναφορά στο πολιτικό και ποινικό του παρελθόν. Η παράλειψη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό, όπως αναφέρθηκε, συνέβη σε ζωντανή εκπομπή, με την ΕΡΤ να αναγνωρίζει την «απαράδεκτη αβλεψία» που οδήγησε στην προβολή του προσώπου του Ηλιόπουλου χωρίς τον απαραίτητο δημοσιογραφικό σχολιασμό ή πλαίσιο. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση υπογράμμισε ότι τέτοιες εμφανίσεις δεν πρέπει να δίνουν χώρο σε πρόσωπα και αντιλήψεις που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η επίσημη ανακοίνωση και η θέση της ΕΡΤ

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η ΕΡΤ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με το περιστατικό. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση τόνισε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΡΤ εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι «προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής», προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο, όπως αναφέρθηκε.

Επιβολή κυρώσεων και άμεσες ενέργειες

Η ΕΡΤ ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την «απαράδεκτη αβλεψία» και την «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση». Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της δέσμευσης της δημόσιας τηλεόρασης για την περιφρούρηση των δημοκρατικών αξιών, οι οποίες θεωρούνται αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Η διοίκηση της ΕΡΤ υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των δημοσιογραφικών αρχών και της αποφυγής προβολής προσώπων με αντιδημοκρατικές ιδεολογίες. Η άμεση αντίδραση και η επιβολή κυρώσεων αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και στην αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η μη προβολή του «Newsroom» και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Σήμερα το πρωί, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 10:00, ώρα κατά την οποία προβάλλεται κανονικά η εκπομπή «Newsroom» με παρουσιαστή τον Γιώργο Σιαδήμα, δεν μεταδόθηκε το συνηθισμένο πρόγραμμα. Αντ' αυτού, προβλήθηκε έκτακτη εκπομπή, αφιερωμένη στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σε χθεσινό της σχόλιο, η ΕΡΤ είχε επικαλεστεί «την καταιγιστική ροή της επικαιρότητας», γεγονός που ενδεχομένως να συνδέεται με την απόφαση για την έκτακτη κάλυψη των εκλογών. Η μη προβολή της εκπομπής ήρθε σε συνέχεια των αντιδράσεων που προκάλεσε η εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου την προηγούμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis