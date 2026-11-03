Λετονός διαιτητής ορίστηκε για τον αγώνα Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, UEFA, γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την επερχόμενη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο αγώνας εντάσσεται στην τέταρτη αγωνιστική του Europa League και έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου. Την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Λετονός Έντγκαρς Μάλτσεβς.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την διαιτητική ομάδα για το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Χάποελ Μπερ Σεβά αποτελούν κυρίως Λετονοί αξιωματούχοι. Ως πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Έντγκαρς Μάλτσεβς από τη Λετονία, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Τον Λετονό ρέφερι θα πλαισιώσουν οι συμπατριώτες του Μάρτινς Σβίπστς και Ντένις Σεβτσένκο, οι οποίοι θα εκτελέσουν καθήκοντα βοηθών διαιτητών. Ομοίως, ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο επίσης Λετονός Αλεξάντρς Ανουφρίγεβς, συμπληρώνοντας την τετράδα των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο.

Στο σύστημα VAR, την ευθύνη θα έχει ο Κροάτης Μάριο Ζέμπετς, ενώ ο Λετονός Κρίσταπς Ράτνιεκς θα αναλάβει τον ρόλο του βοηθού VAR (AVAR). Η παρουσία διεθνών διαιτητών από διαφορετικές χώρες υπογραμμίζει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της διοργάνωσης και την προσπάθεια για αμερόληπτη διαιτησία.

Η επόμενη ευρωπαϊκή δοκιμασία του ΟΦΗ

Η επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την ομάδα του ΟΦΗ είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου. Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την Χάποελ Μπερ Σεβά στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης του Europa League. Το παιχνίδι έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ.

Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στην έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά, αλλά στο Βουκουρέστι. Συγκεκριμένα, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα είναι αυτό που χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα της Ραπίντ. Αυτή η επιλογή του ουδέτερου γηπέδου προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην προετοιμασία των δύο ομάδων για την ευρωπαϊκή τους υποχρέωση.

Το προηγούμενο παιχνίδι των Κρητικών

Πριν από μερικές ημέρες, ο ΟΦΗ είχε υποδεχθεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο στάδιο. Αυτή η αναμέτρηση αφορούσε την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αποτελώντας ένα σημαντικό τεστ για τους Κρητικούς απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Σε εκείνον τον αγώνα, ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0 από την γερμανική ομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό διαμόρφωσε την βαθμολογική του θέση στον όμιλο ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την ήττα αυτή και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επόμενη αναμέτρηση με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Το παρελθόν του Λετονού ρέφερι με ελληνική ομάδα

Ο Λετονός διαιτητής Έντγκαρς Μάλτσεβς, ο οποίος ορίστηκε για τον αγώνα του ΟΦΗ, έχει στο παρελθόν διευθύνει αναμέτρηση ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, είχε βρεθεί στον αγώνα της Εθνικής ομάδας Κ19 της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν φιλικού χαρακτήρα και είχε ως αντίπαλο την Εθνική ομάδα της Λετονίας. Σε εκείνο το παιχνίδι, η «γαλανόλευκη» ομάδα των Νέων είχε γνωρίσει την ήττα με σκορ 2-0. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία του Μάλτσεβς με ελληνική ομάδα προσθέτει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην παρουσία του στην επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko