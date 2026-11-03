Διπλό φονικό σε φάρμα στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές περίπου στις 11 το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, καθώς σημειώθηκε ένα διπλό φονικό σε φάρμα στη Φθιώτιδα. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες, όπου δύο εργάτες από την Ινδία έχασαν τη ζωή τους. Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ένας ομοεθνής τους, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια μονάδα και μετά την πράξη του απειλεί να αυτοκτονήσει.

Το τραγικό περιστατικό στις Λιβανάτες

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε συγκεκριμένα σε φάρμα εκτροφής χοίρων με την επωνυμία «Αράπης», που βρίσκεται στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Τα θύματα είναι δύο εργάτες, αμφότεροι από την Ινδία, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί εντός της μονάδας. Ο φερόμενος ως δράστης είναι επίσης Ινδός και συνάδελφος των θυμάτων, εργαζόμενος στην ίδια επιχείρηση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συμπατριώτες του συναδέλφους. Οι δύο άντρες βρήκαν φρικτό θάνατο από τα χτυπήματα που δέχθηκαν. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η επίθεση και ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον των δύο ομοεθνών του συναδέλφων. Τους κατάφερε πολλαπλά και θανάσιμα χτυπήματα, τα οποία οδήγησαν στον θάνατό τους. Οι δύο Ινδοί εργάτες έχασαν τη ζωή τους από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η αποτρόπαια πράξη του δράστη προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις τοπικές αρχές. Οι πληροφορίες δεν έχουν διευκρινίσει ακόμη τα κίνητρα που οδήγησαν τον Ινδό εργάτη στη δολοφονία των δύο συναδέλφων του, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η απειλή αυτοκτονίας και ο συναγερμός των αρχών

Αμέσως μετά το διπλό φονικό, ο φερόμενος ως δράστης ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου της επιχείρησης. Από εκεί, απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας στο κενό. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε άμεσο και εκτεταμένο συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί. Παράλληλα, έχει κληθεί και μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται επίσης στο σημείο.

Η ενημέρωση του ιδιοκτήτη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του περιστατικού, ενημερώθηκε σοκαρισμένος από τις αρχές για το στυγερό έγκλημα. Η είδηση τον βρήκε μακριά από τη φάρμα, και η ενημέρωση τον άφησε σε κατάσταση σοκ για τα όσα συνέβησαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό παραμένουν άγνωστες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τα κίνητρα που οδήγησαν τον Ινδό εργάτη να επιτεθεί στους δύο συμπατριώτες του. Η επιχείρηση διαχείρισης της κατάστασης με τον δράστη που απειλεί να αυτοκτονήσει βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis