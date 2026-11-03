Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου – Δύο συλλήψεις

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, συγκεκριμένα γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα βενζινάδικο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τον Πολύγυρο, με τους δράστες να αφαιρούν χρηματικό ποσό και να διαφεύγουν με αυτοκίνητο.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών που ακολούθησε οδήγησε λίγο αργότερα στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο φερόμενων δραστών. Η υπόθεση εξελίχθηκε ταχύτατα, με την αστυνομία να ενεργεί άμεσα μετά την ενημέρωση για την εγκληματική ενέργεια.

Το περιστατικό της ληστείας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, η ληστεία εκτυλίχθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ένας άνδρας εισήλθε αιφνιδιαστικά εντός του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με σκοπό να αφαιρέσει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια ώρα που η κίνηση ήταν περιορισμένη, γεγονός που πιθανόν εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες.

Ο δράστης, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, χρησιμοποίησε την απειλή ενός μαχαιριού. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να εκφοβίσει το προσωπικό ή όποιον βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, επιβάλλοντας την θέλησή του. Από το ταμείο του βενζινάδικου, ο ένοπλος άνδρας αφαίρεσε ένα χρηματικό ποσό που ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Η διαφυγή των δραστών

Αμέσως μετά την αφαίρεση των χρημάτων, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Η φυγή του δεν έγινε με τα πόδια, αλλά με τη χρήση ενός αυτοκινήτου, το οποίο τον περίμενε σε κοντινή απόσταση από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Η οργανωμένη αυτή διαφυγή υποδηλώνει προσχεδιασμένη ενέργεια.

Στο όχημα αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, βρισκόταν ένας συνεργός του, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του οδηγού. Ο συνεργός περίμενε τον δράστη της ληστείας, διευκολύνοντας έτσι την άμεση απομάκρυνσή τους από το σημείο και την προσπάθεια να εξαφανιστούν από τα ίχνη τους, κινούμενοι πιθανότατα στην εθνική οδό.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Με την ενημέρωση των αρχών για το περιστατικό της ληστείας, ξεκίνησε άμεσα μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας κινητοποιήθηκαν ταχύτατα, εξαπολύοντας αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και των γύρω οδικών δικτύων. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν περιπολίες και έλεγχους, με σκοπό τον εντοπισμό του οχήματος διαφυγής και των δύο ατόμων που φέρονταν ως δράστες της ένοπλης ληστείας. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Εντοπισμός και συλλήψεις

Οι επίμονες αστυνομικές αναζητήσεις απέδωσαν καρπούς σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Λίγο αργότερα από την ώρα που σημειώθηκε η ληστεία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή όσο και τους δύο φερόμενους ως δράστες της ενέργειας.

Ακολούθησε η σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη διάπραξη της ένοπλης ληστείας στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Με τις συλλήψεις αυτές, η υπόθεση θεωρείται ότι έχει εξιχνιαστεί, με τους δύο φερόμενους δράστες να έχουν οδηγηθεί πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: News.gr