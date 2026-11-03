Εκτεταμένο κύκλωμα στην πολεοδομία Κατερίνης: Βρέθηκαν 264.440 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα – 11 συλλήψεις και 151 παραβάσεις

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων εξυπηρετήσεων στην Πολεοδομία Κατερίνης ήρθε στο φως, με αποτέλεσμα τη σύλληψη έντεκα ατόμων. Το κύκλωμα, το οποίο φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διευκόλυνε την έκδοση διοικητικών πράξεων και την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων οικοδομικής δραστηριότητας, έναντι χρηματικών ποσών ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων. Η έρευνα έχει εντοπίσει συνολικά 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν 264.440 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Οι συλλήψεις και η έναρξη της δράσης

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα, συνελήφθησαν συνολικά έντεκα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης και επτά ιδιώτες, οι οποίοι είναι τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες.

Η έρευνα, που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, έθεσε στο μικροσκόπιο συνολικά 75 άτομα. Από τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας προκύπτει ότι το κύκλωμα είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Πώς δρούσε το κύκλωμα: Ο ρόλος υπαλλήλων και ιδιωτών μηχανικών

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης φέρονται να αξιοποιούσαν τη θέση και τις αρμοδιότητές τους, προκειμένου να εκδίδουν παράνομα ή κατά παράτυπο τρόπο διοικητικές πράξεις, αλλά και να επιταχύνουν διαδικασίες που αφορούσαν οικοδομικές υποθέσεις. Ως αντάλλαγμα φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά ή άλλα υλικά αγαθά.

Κομβικός ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι αξιοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να διευκολύνουν τη λειτουργία του κυκλώματος και την ολοκλήρωση των επίμαχων υποθέσεων. Μάλιστα, ορισμένοι υπάλληλοι αναλάμβαναν ακόμη και τη σύνταξη τεχνικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και άλλες ενέργειες που σχετίζονταν με την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Στη συνέχεια, οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις επαγγελματικές υπογραφές και τις σφραγίδες τους, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στα έγγραφα την απαιτούμενη τυπική ισχύ και εικόνα νομιμότητας. Έτσι, τα παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα εμφανίζονταν ως νόμιμες αμοιβές για υπηρεσίες μηχανικού.

Οι συναλλαγές και τα ανταλλάγματα

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο μέσα σε υπηρεσιακούς χώρους όσο και σε εξωτερικές τοποθεσίες ή ιδιωτικούς χώρους. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.

Τα χρήματα παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, κρυμμένα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα αντικείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η μεταφορά των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή με δέματα εταιρειών ταχυμεταφορών, που είχαν ως παραλήπτες συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων.

Ανάμεσα στα δώρα που φέρονται να έλαβαν οι εμπλεκόμενοι, εκτός από χρηματικά ποσά, περιλαμβάνονταν ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Κωδικοποιημένες συνεννοήσεις και απόκρυψη εσόδων

Για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις και χειρονομίες για να συνεννοούνται σχετικά με τα ποσά που ζητούσαν ή λάμβαναν. Αυτό το σύστημα κωδικοποιημένων συνεννοήσεων αποσκοπούσε στην αποφυγή εντοπισμού των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιούνταν ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να νομιμοποιούνται τα χρήματα που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Τα ευρήματα και το μέγεθος των παραβάσεων

Από την έρευνα έχουν προκύψει συνολικά 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρονται να διακινήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης του κυκλώματος φτάνουν συνολικά τα 137.932,58 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών και των αστυνομικών επιχειρήσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ποσά και τιμαλφή. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 264.440 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσές λίρες και διάφορα κοσμήματα, τα οποία αποτελούν μέρος των ευρημάτων της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis