Το απίθανο τρικ του Αρτέτα που έπεισε τους παίκτες της Άρσεναλ ότι διαβάζει το μυαλό τους

Ο Μικέλ Αρτέτα, ο προπονητής της Άρσεναλ, επιστράτευσε μια ασυνήθιστη μέθοδο για να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του, πείθοντάς τους ότι διέθετε την ικανότητα να διαβάζει τις σκέψεις τους. Το κόλπο αυτό εφαρμόστηκε πριν από ένα κρίσιμο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2022 και, όπως αποδείχθηκε, απέδωσε καρπούς. Η ιστορία αυτή, μεταξύ άλλων πρακτικών του Ισπανού τεχνικού, έρχεται στο φως μέσα από ένα νέο βιβλίο.

Η πρωτότυπη πρόκληση στο ξενοδοχείο

Πριν από την αναμέτρηση με την Τότεναμ τον Οκτώβριο του 2022, ο Μικέλ Αρτέτα συγκέντρωσε τους παίκτες της Άρσεναλ σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί, τους έθεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση: τους ζήτησε να κρύψουν, χωρίς να το γνωρίζει κανείς άλλος, ένα μικρό αντικείμενο μέσα σε ένα παπούτσι. Ο Ισπανός τεχνικός επέμεινε ότι θα μπορούσε να εντοπίσει με ακρίβεια ποιος ποδοσφαιριστής είχε κρύψει το αντικείμενο.

Ο Αρτέτα αποχώρησε από την αίθουσα για να επιτρέψει στους παίκτες να αποφασίσουν ποιος θα έκρυβε το αντικείμενο. Όταν επέστρεψε, άρχισε να εξετάζει προσεκτικά τον καθένα ξεχωριστά. Τους κοιτούσε στα μάτια, παρατηρούσε τη γλώσσα του σώματός τους και έφτασε ακόμη και στο σημείο να ελέγξει τους σφυγμούς τους, σε μια προσπάθεια να «διαβάσει» τις αντιδράσεις τους.

Η «μαντική» ικανότητα και η έκπληξη των παικτών

Μετά από την ενδελεχή εξέταση, ο Μικέλ Αρτέτα υπέδειξε σωστά τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ως τον παίκτη που είχε κρύψει το αντικείμενο. Η επιτυχία του προπονητή προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και ενθουσιασμό στους ποδοσφαιριστές. Μία πηγή ανέφερε ότι οι παίκτες της Άρσεναλ «τρελάθηκαν» με το κόλπο του προπονητή τους, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχε μαντέψει σωστά.

Η αντίδραση των παικτών ήταν έντονη, καθώς έμειναν άναυδοι από την φαινομενική ικανότητα του Αρτέτα να «διαβάζει» τις σκέψεις τους. Αυτή η στιγμή ενίσχυσε την πεποίθησή τους στις ιδιαίτερες ικανότητες του προπονητή τους, δημιουργώντας ένα κλίμα ψυχολογικής ενδυνάμωσης ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης.

Η νίκη στο ντέρμπι και η αποκάλυψη του μυστικού

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Άρσεναλ αντιμετώπισε την Τότεναμ στο «Έμιρεϊτς» και κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 3-1. Η νίκη αυτή, σε ένα από τα πιο σημαντικά ντέρμπι της αγγλικής πρωτεύουσας, έδωσε ώθηση στην ομάδα και τους στόχους της. Το ψυχολογικό παιχνίδι του Αρτέτα φάνηκε να έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην απόδοση των παικτών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την επικράτηση της Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα αποκάλυψε το μυστικό του. Εξήγησε στους παίκτες του ότι στην πραγματικότητα είχε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία της κρυφής τοποθέτησης του αντικειμένου από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Η αποκάλυψη αυτή, αν και εξήγησε το «απίθανο» του γεγονότος, δεν μείωσε την επίδραση που είχε η αρχική πράξη στην ψυχολογία της ομάδας.

Η «αναγέννηση» της Άρσεναλ μέσα από ασυνήθιστες μεθόδους

Η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ασυνήθιστων μεθόδων που χρησιμοποιεί ο Μικέλ Αρτέτα για να εμπνεύσει τους παίκτες του και να τους διδάξει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ισπανός τεχνικός επιστράτευσε ένα τέτοιο ιδιαίτερο μάθημα, καθώς είναι γνωστός για την προσπάθειά του να φέρει τον τίτλο στην Άρσεναλ μέσα από καινοτόμες πρακτικές.

Η αποκάλυψη αυτής της τακτικής έγινε μέσα από το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Σαμ Ντιν, το οποίο φέρει τον τίτλο «The Inside Story of Arsenal’s Rebirth Under Mikel Arteta» («Η ιστορία πίσω από την αναγέννηση της Άρσεναλ υπό τον Μικέλ Αρτέτα»). Το βιβλίο φωτίζει πτυχές της δουλειάς του Αρτέτα και τις στρατηγικές που εφάρμοσε για την αναμόρφωση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko