Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την απομάκρυνση του Γιώργου Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά την άμεση απομάκρυνση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή. Το αίτημα του κόμματος έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν το σκάνδαλο φοροδιαφυγής στην υπόθεση «Χωριάτικο». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε καταγγελίες περί εμπλοκής υψηλόβαθμων στελεχών της Αρχής σε κύκλωμα χρηματισμού.

Αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «Χωριάτικο» και καταγγελίες διαφθοράς

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento αποτελούν το βασικό έναυσμα για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γραφείο της λογίστριας του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», κ. Γιαννακόπουλου, βρέθηκε λίστα με είκοσι πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ που φέρονται να χρηματίζονταν. Η αλυσίδα «Χωριάτικο» ελέγχεται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι τα στελέχη αυτά, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, κατέχουν κομβικές θέσεις εντός του μηχανισμού της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, αναφέρεται ότι όλα τα επιτελικά στελέχη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, αποτελούν προσωπικές επιλογές του Γιώργου Πιτσιλή.

Ερωτήματα για τις ευθύνες της διοίκησης της ΑΑΔΕ

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ. Ζητά απαντήσεις σχετικά με τις ευθύνες της διοίκησης της Αρχής, τη συνολική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, καθώς και τη διερεύνηση προηγούμενων καταγγελιών που ενδεχομένως να είχαν γίνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ως «ακλόνητο» και τον καλεί να δώσει πολλές απαντήσεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το κόμμα υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά τα δημόσια έσοδα και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ανανέωση θητείας και κυβερνητική ικανοποίηση

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά την ανανέωση της θητείας του κ. Πιτσιλή. Η θητεία του στο τιμόνι της ΑΑΔΕ έχει ανανεωθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, εάν είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διοίκησης του κ. Πιτσιλή.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται εάν η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, όπου, όπως αναφέρει, «μεγάλες αλυσίδες φοροδιαφεύγουν ‘μέρα μεσημέρι’». Επίσης, θέτει το ζήτημα των μεγαλοεπιχειρηματιών που «στήνουν πανελλαδικά δίκτυα φοροαποφυγής», ενώ την ίδια στιγμή η ΑΑΔΕ «κοιτάει αλλού».

Επιπτώσεις της φοροδιαφυγής και κάλεσμα για άμεσα μέτρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι η φοροδιαφυγή δεν συνεπάγεται απλώς την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα από τον δημόσιο κορβανά. Πέρα από την οικονομική διάσταση, το κόμμα υποστηρίζει ότι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή πλήττει «βάναυσα την εμπιστοσύνη των πολιτών». Οι πολίτες, όπως αναφέρεται, «σφίγγουν το ζωνάρι» για να πληρώσουν τους φόρους τους, ενώ ταυτόχρονα τα «μεγάλα ψάρια» δρουν ανενόχλητα και περνούν «ανενόχλητα από τα διάτρητα δίχτυα της ΑΑΔΕ».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατυπώνει ευθέως τη θέση του, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση του κ. Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ζητά τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών της χώρας και την αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki