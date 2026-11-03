Πτώσεις τμημάτων οροφής σε στρατόπεδο της Σύρου λόγω κακοκαιρίας

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα στο στρατόπεδο της Σύρου, καθώς τμήματα ψευδοροφής και οροφής αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης. Οι πτώσεις υλικών σημειώθηκαν σε διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στρατιωτών ή στελεχών.

Ζημιές σε μαγειρεία, ΚΨΜ και γραφεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ζημιές εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς χώρους εντός του στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, πτώσεις υλικών καταγράφηκαν στα μαγειρεία, στο ΚΨΜ (Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας) και σε γραφεία των εγκαταστάσεων. Η κακοκαιρία και η συνεχιζόμενη βροχόπτωση φαίνεται πως ήταν η αιτία για την αποκόλληση των τμημάτων της οροφής.

Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένας στρατιώτης ή στέλεχος του στρατοπέδου δεν τραυματίστηκε από την πτώση των υλικών, γεγονός που αποτρέπει δυσάρεστες εξελίξεις.

Άμεση εκκένωση και έλεγχος

Μετά το περιστατικό, στρατιώτες και στελέχη προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση των χώρων που επηρεάστηκαν από την πτώση των τμημάτων της οροφής. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Πλέον, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των ζημιών και να εκτιμηθεί η στατικότητα των υπόλοιπων τμημάτων της οροφής, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης.

Επίσκεψη συνεργείου του Δήμου

Στο πλαίσιο της διερεύνησης και αποκατάστασης των ζημιών, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη συνεργείου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, το συνεργείο αναμένεται να μεταβεί στο στρατόπεδο αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη αυτή έχει ως σκοπό την πραγματοποίηση αυτοψίας και την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Οι αρμόδιοι θα εξετάσουν τις ζημιές για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr