Έξι συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένου του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της 35χρονης συντρόφου του, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης από σήμερα. Κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν χρήματα από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με βαρύτατες ασθένειες. Η έρευνα αποκάλυψε μια προκλητικά πολυτελή ζωή, με δαπάνες σε πανάκριβα θέρετρα, σουίτες, χλιδάτα αυτοκίνητα και ακριβά καταστήματα.

Η απάτη και ο τρόπος δράσης

Το ζευγάρι παρουσίαζε ένα εσωτερικό κίνητρο που τους είχε οδηγήσει στην απόφαση να βοηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, το πραγματικό τους κίνητρο ήταν να κάνουν μεγάλη ζωή. Μάλιστα, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ακόμα και ψεύτικες φωτογραφίες παιδιών, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από το υστέρημα πολιτών που ήθελαν να προσφέρουν βοήθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας, διοχέτευαν τα χρήματα από τις δωρεές σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτούς τους λογαριασμούς πιστώθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αντί αυτά τα χρήματα να καταλήγουν στα παιδιά που είχαν ανάγκη, το ζευγάρι εξαπάτησε χιλιάδες ανυποψίαστους δωρητές, άφησε αβοήθητες δεκάδες οικογένειες και ζούσε πλουσιοπάροχα.

Προκλητική ζωή και οικονομικές αποκλίσεις

Η προκλητική καθημερινότητα του ζευγαριού είχε αρχίσει να κινεί υποψίες, με αποτέλεσμα κάποιες τράπεζες να κλείσουν λογαριασμούς τους λόγω αδυναμίας δικαιολόγησης των χρημάτων. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι συνέχιζε τη δράση του προσπαθώντας να συγκαλύψει την απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από έρευνα για την περίοδο 2019-2025, τα δηλωθέντα εισοδήματα και οι πραγματικές δαπάνες του ιδρυτή της οργάνωσης και της συντρόφου του παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Ενώ αρχικά δήλωναν άνεργοι ή εμφάνιζαν πενιχρά εισοδήματα, οι δαπάνες τους για αγορές αγαθών και μισθώσεις οχημάτων ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, προτού τελικά παρουσιάσουν ένα απότομο άλμα στα δηλωθέντα κέρδη τους το 2025.

Τα οικονομικά στοιχεία του ιδρυτή

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης δήλωνε ακόμα και μηδενικά εισοδήματα. Ωστόσο, στους τραπεζικούς του λογαριασμούς καταγράφονταν καταθέσεις μετρητών σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αναλήψεις που άγγιζαν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο το 2025, όταν φέρεται να είχε ενημερωθεί ότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με φορολογικό έλεγχο, εμφάνισε στην εφορία εισοδήματα ύψους 146.000 ευρώ.

Ο ρόλος της συντρόφου

Μπορεί στις φορολογικές της δηλώσεις να εμφανιζόταν πιο προσεκτική ως προς τα έσοδα και τα έξοδά της, όμως από το 2018 έως και το 2026 καταγράφηκαν πιστώσεις στους τραπεζικούς της λογαριασμούς με ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr