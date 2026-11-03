Πυροβολισμοί στον Κορυδαλλό: Προσήχθη 28χρονος, βρέθηκε καραμπίνα

Ένας 28χρονος άνδρας προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο άνδρας φέρεται να έριξε πυροβολισμούς σε μία σταθμευμένη μοτοσικλέτα, καθώς και στον αέρα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, ενώ βρέθηκαν και τέσσερις κάλυκες.

Το χρονικό των πυροβολισμών στον Κορυδαλλό

Το περισταστικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, περίπου στις 03:20, στην περιοχή του Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, έξω από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρχές, ο 28χρονος άνδρας πυροβόλησε αρχικά σε μία σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια έριξε βολές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν για να μεταβούν στο σημείο. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η άμεση παρέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για τη διαχείριση της κατάστασης και την έναρξη των ερευνών.

Εντοπισμός και προσαγωγή του 28χρονου

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή ξεκίνησαν άμεσα τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν τον 28χρονο άνδρα να κινείται πεζός σε κοντινή απόσταση από το σημείο του συμβάντος. Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρέθηκε στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου.

Μετά τον εντοπισμό του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 28χρονου. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση σχετικά με το περιστατικό. Η προσαγωγή του ήταν αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης των αρχών και της συστηματικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή.

Τα ευρήματα των αστυνομικών αρχών

Παράλληλα με την προσαγωγή του 28χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε επισταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλλού για τη συλλογή πειστηρίων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, στην οδό Αδριανουπόλεως 1, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, η οποία θεωρείται ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς. Η καραμπίνα αποτελεί ένα κρίσιμο εύρημα για την πορεία της υπόθεσης.

Επιπλέον, στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί βρήκαν και συνέλεξαν τέσσερις κάλυκες. Τα ευρήματα αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση, η οποία αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες του συμβάντος και να επιβεβαιώσει τη σύνδεση του κατασχεθέντος όπλου με τους πυροβολισμούς.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό την έρευνα, με στόχο την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν τον 28χρονο να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται να προκύψουν περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Ο 28χρονος, μετά την ολοκλήρωση της προσαγωγής και των πρώτων ανακρίσεων, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και θα κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Η δικαιοσύνη θα κληθεί να εξετάσει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki