Υπόθεση στη Βρετανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του για 20 χρόνια, 14 άνδρες στο εδώλιο

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση ενός άνδρα που κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για περισσότερα από 20 χρόνια, προσκαλώντας μάλιστα αγνώστους να συμμετάσχουν στις πράξεις αυτές. Στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που καταγράφουν την κακοποίηση της γυναίκας. Συνολικά 14 άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση, με εννέα από αυτούς να δικάζονται αυτή την περίοδο στο δικαστήριο του Μάντσεστερ.

Η αποκάλυψη των βάρβαρων πράξεων

Η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι παρουσίασε στο δικαστήριο του Μάντσεστερ λεπτομέρειες για την υπόθεση, αναφέροντας ότι ο σύζυγος, ηλικίας περίπου 60 ετών, βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο μέσω του διαδικτύου και διαφόρων εφαρμογών. Οι παραλήπτες ήταν «άλλοι άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις». Το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, το οποίο κατασχέθηκε μετά τη σύλληψή του, περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από τις οποίες χρονολογούνται από το 2004.

Συνολικά, βρέθηκαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν την κακοποίηση της συζύγου. Η κακοποίηση αυτή δεν προερχόταν μόνο από τον ίδιο, αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ο σύζυγος δεν κατονομάζεται προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος.

Η μέθοδος της κακοποίησης και η συμμετοχή τρίτων

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνωμοτούσαν επί χρόνια με τον σύζυγο για να χορηγεί διάφορες ουσίες στη γυναίκα, με σκοπό την κακοποίησή της. Στη συνέχεια, από το 2023 και μετά, ο σύζυγος άρχισε να προσκαλεί αυτούς τους άνδρες στο σπίτι της οικογένειας. Εκεί, βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους άνδρες να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα.

Ο ίδιος ο σύζυγος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών των κατηγοριών ήταν και η χορήγηση μιας ουσίας με σκοπό «να την αποχαυνώσει ή να την ελέγξει». Αυτή η ομολογία του, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που βρέθηκαν στο κινητό του, αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι και οι δηλώσεις τους

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ δικάζονται εννέα άνδρες, ηλικίας από 28 έως 70 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία για χορήγηση ουσιών. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο προσλήψεων προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.

Εκτός από τον σύζυγο, άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν ήδη δηλώσει ένοκοι για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση. Έτσι, συνολικά 14 άνδρες (ο σύζυγος, οι τέσσερις που δήλωσαν ένοχοι και οι εννέα που δικάζονται) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη συμμετοχή τους στην κακοποίηση της γυναίκας.

Δεύτερη παρόμοια υπόθεση στη Βρετανία

Η υπόθεση αυτή δεν είναι η μοναδική του είδους της που εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία. Την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών για μία παρόμοια υπόθεση. Αυτό υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός σοβαρού προβλήματος που απασχολεί τις βρετανικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki