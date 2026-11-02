Διάσωση 99 μεταναστών σε δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, προχώρησαν στην περισυλλογή συνολικά 99 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις επιχειρήσεις.

Η πρώτη επιχείρηση στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

Στην πρώτη περίπτωση, ένα φορτηγό πλοίο που έφερε σημαία Ολλανδίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, καθώς εντόπισε μία λέμβο με 49 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Ο εντοπισμός αυτός έγινε σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σε μία θαλάσσια περιοχή που απαιτεί συνεχή επιτήρηση. Το πλήρωμα του ολλανδικού πλοίου ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε κίνηση τον μηχανισμό διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθησε η άμεση κινητοποίηση και η περισυλλογή των 49 αλλοδαπών από σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο έσπευσε στην περιοχή του συμβάντος. Η επιχείρηση διάσωσης διεξήχθη με επιτυχία, και οι διασωθέντες, μετά την ολοκλήρωση της περισυλλογής τους, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και παρασχέθηκε η πρώτη φροντίδα.

Δεύτερο περιστατικό στους Καλούς Λιμένες

Παράλληλα, ένα δεύτερο περιστατικό διάσωσης έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενισχύοντας την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και περισυνέλεξε περίπου 50 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε μία λέμβο. Το σημείο του εντοπισμού βρισκόταν 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, σε μία απόσταση που καθιστά την επέμβαση των αρχών κρίσιμη.

Το πλήρωμα του ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην άμεση και αποτελεσματική περισυλλογή των περίπου 50 ατόμων, φροντίζοντας για την ασφαλή επιβίβασή τους στο σκάφος. Οι διασωθέντες από αυτή τη δεύτερη επιχείρηση μεταφέρθηκαν ακολούθως στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσωσης και της παροχής βοήθειας.

Ο κεντρικός ρόλος του ΕΚΣΕΔ

Και οι δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, τόσο αυτή στα ανοιχτά της Ιεράπετρας όσο και εκείνη κοντά στους Καλούς Λιμένες, πραγματοποιήθηκαν υπό τον άριστο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος. Το ΕΚΣΕΔ διαδραμάτισε έναν κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και την καθοδήγηση όλων των σκαφών που συμμετείναν στις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των ενεργειών διάσωσης.

Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ήταν άμεση και στις δύο περιπτώσεις, ανταποκρινόμενη με ταχύτητα στις ανάγκες που προέκυψαν από τον εντοπισμό των λεμβών. Η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του σκάφους της Frontex στην πρώτη επιχείρηση, ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των διασώσεων και την ασφάλεια των αλλοδαπών.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στις δύο θαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ήταν σχετικά ήπιες, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή τους. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν βόρειοι άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 μποφόρ, κάτι που θεωρείται διαχειρίσιμο για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Οι ήπιες αυτές συνθήκες επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων διάσωσης, χωρίς να δημιουργήσουν επιπρόσθετες δυσκολίες στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex που συμμετείχαν. Η ασφάλεια των αλλοδαπών επιβατών των λεμβών ήταν η κύρια προτεραιότητα κατά τη διάρκεια όλων των ενεργειών, και οι καιρικές συνθήκες δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Με πληροφορίες από: Topontiki