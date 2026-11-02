Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης «έσπασε» για την απάτη της ΜΚΟ: «Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω το παιδί, το καλό πάντα νικά»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, διεθνής ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, τιμήθηκε με το «Βραβείο Ανθρωπιάς» από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της κίνησής του να προσφέρει χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μια ενέργεια που έρχεται στο φως μετά την αποκάλυψη απάτης που έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες. Ο ποδοσφαιριστής, εμφανώς συγκινημένος, έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

Η τιμητική διάκριση από τον ΠΣΑΠΠ

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος αγωνίζεται ως διεθνής ποδοσφαιριστής για τον ΟΦΗ, παρέλαβε το «Βραβείο Ανθρωπιάς» από τον ΠΣΑΠΠ. Η συγκεκριμένη διάκριση απονεμήθηκε στον αθλητή για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην οργάνωση «Παιδική Χαρά».

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του, ο Χατζηγιοβάνης δήλωσε με ειλικρίνεια: «Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ». Ευχαρίστησε θερμά τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που του έγινε, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά του δεν έγινε με σκοπό την προσωπική του προβολή ή την προσδοκία κάποιας βράβευσης, καθώς «δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ».

Η συγκινητική ιστορία του Όθωνα-Δημήτρη

Ο βασικός λόγος της δωρεάς του Τάσου Χατζηγιοβάνη ήταν η επιθυμία του να βοηθήσει τον μικρό Όθωνα-Δημήτρη στην προσπάθειά του να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Όπως ο ίδιος περιέγραψε, «όταν έμανα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω».

Για τον σκοπό αυτό, ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε επαφή με τη μητέρα του παιδιού. Ωστόσο, με εμφανή συγκίνηση, ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή», ένα γεγονός που τον επηρέασε βαθύτατα και τον οδήγησε να δηλώσει πως «το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει».

Το μήνυμα για την απάτη και η έκκληση για προσοχή

Στο πλαίσιο των πρόσφατων αποκαλύψεων για την απάτη που έχει ξεσπάσει με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο Τάσος Χατζηγιοβάνης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του. «Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος σε όλους τους παρευρισκόμενους και το κοινό, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έστειλε ένα σαφές μήνυμα προσοχής. Κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιλογή των οργανώσεων στις οποίες προσφέρουν χρήματα, τονίζοντας την ανάγκη να «βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει».

Η αξία της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς

Παρά τον προβληματισμό του για τα περιστατικά απάτης, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης απηύθυνε μια θερμή έκκληση να μην κλείσουμε την καρδιά μας στην προσφορά. Υπογράμμισε τη διαρκή ανάγκη για βοήθεια, δηλώνοντας: «Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος».

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι, αν και δεν είναι πάντα εφικτό να αλλάξουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας, μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη βιώνει, «ο καθένας όπως μπορεί». Επιπλέον, θέλησε να τιμήσει όσους προσφέρουν αθόρυβα, ζητώντας «να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς».

Το διαχρονικό μήνυμα «το καλό πάντα νικά»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ολοκλήρωσε την ομιλία του με ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης στην ανθρώπινη καλοσύνη, δηλώνοντας με έμφαση: «Το καλό πάντα νικά». Αυτή η φράση, που αποτελεί και τον τίτλο του άρθρου της πηγής, συνοψίζει την πεποίθησή του.

Ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε επίσης την προσωπική του δέσμευση, δηλώνοντας ότι «θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ». Η στάση του αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση και προσοχή στις φιλανθρωπικές ενέργειες, αλλά και την αδιαπραγμάτευτη αξία της συνεχούς προσφοράς και της στήριξης των συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Newsit