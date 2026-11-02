Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη της έρευνας για ένα φερόμενο κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν το εύρος των παράνομων πληρωμών. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε έντεκα συλλήψεις, ενώ έχουν ταυτοποιήσει περισσότερες από 150 περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Η έναρξη της έρευνας και οι πρώτες διαπιστώσεις

Η μεγάλη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος ενός ιδιώτη μηχανικού. Κατά την προκαταρκτική διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας διατηρούσε εκτεταμένες επικοινωνίες με υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης.

Αυτό το εύρημα οδήγησε την υπόθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία ανέλαβε την περαιτέρω εξέταση των καταγγελιών. Στο επίκεντρο της έρευνας τέθηκαν οι σχέσεις και οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και στελεχών της υπηρεσίας, με στόχο τη χαρτογράφηση του τρόπου λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς.

Το σύστημα των «γρηγορόσημων» και τα ποσά

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν μηχανισμό παράνομων πληρωμών, γνωστών ως «γρηγορόσημα». Αυτά τα ποσά φέρονται να εισπράττονταν για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αιτημάτων των ενδιαφερομένων.

Τα χρήματα που φέρονται να ζητούνταν κυμαίνονταν από 150 έως 400 ευρώ, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και την απαιτούμενη εξυπηρέτηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που αφορούσαν την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οι οικονομικές απαιτήσεις φέρονται να ήταν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας ακόμη και τις 7.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Η αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Πολεοδομίας, εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Κατερίνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε έντεκα συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί. Ειδικότερα, στους δημοτικούς υπαλλήλους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση συγκαταλέγονται ο διευθυντής της υπηρεσίας, ο οποίος συνελήφθη νωρίς το πρωί στο σπίτι του, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου, μαζί με άλλους τρεις υπαλλήλους του ίδιου τμήματος. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κατερίνης και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα αύριο.

Το εύρος της έρευνας και οι διαδικασίες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, εξετάζοντας φακέλους, έγγραφα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών και νομιμοποίησης ή τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν και με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν οι παράνομες πληρωμές, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Η έρευνα αφορά τόσο τις επαφές μεταξύ ιδιωτών μηχανικών και υπαλλήλων της υπηρεσίας όσο και τις ενέργειες που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολεοδομικών υποθέσεων. Οι 150 και πλέον περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Η αντίδραση του Δήμου Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η δημοτική αρχή, στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας, έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο δήμος τονίζει ότι η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι αδιαπραγμάτευτη. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρά την εν εξελίξει έρευνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, News.gr