Ντουμπάι BC: Επικράτηση επί της Ζαντάρ με «διπλό» Καμπενγκέλε

Η ομάδα της Ντουμπάι BC σημείωσε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας της Ζαντάρ με τελικό σκορ 89-75, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της ABA Liga. Αυτή η επικράτηση αποτελεί μέρος μιας θετικής πορείας για την ομάδα, η οποία δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό της στο πρωτάθλημα, χτίζοντας ένα σερί επιτυχιών.

Η νίκη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας την ψυχολογία και τη θέση της Ντουμπάι BC στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την αποφασιστικότητα των παικτών του Πασκουάλ, οι οποίοι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό, ωστόσο η Ντουμπάι BC ήταν αυτή που κατάφερε να επιβάλει σταδιακά το παιχνίδι της. Η ομάδα του προπονητή Πασκουάλ, με στρατηγική και αποτελεσματικότητα, ανέβασε την απόδοσή της καθώς κυλούσε ο χρόνος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ντουμπάι BC «πάτησε γκάζι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στο σκορ. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε στην ομάδα να φτάσει με άνεση στο επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά 14 πόντων.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισαν δύο παίκτες της Ντουμπάι BC για την εξαιρετική τους απόδοση. Ο Καμπενγκέλε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας 21 πόντους. Πέραν της επιθετικής του συνεισφοράς, ο Καμπενγκέλε είχε και σημαντική παρουσία κάτω από τα καλάθια, μαζεύοντας 11 ριμπάουντ, ενώ προσέθεσε και μία ασίστ στο ενεργητικό του, ολοκληρώνοντας ένα «διπλό» επίτευγμα.

Άξιος συμπαραστάτης του Καμπενγκέλε ήταν ο Σενγκέλια, ο οποίος επίσης είχε μια πολύ παραγωγική βραδιά. Ο Σενγκέλια πέτυχε 20 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Επιπλέον, είχε και αυτός σημαντική παρουσία στα ριμπάουντ, συλλέγοντας 7, ενισχύοντας έτσι την κυριαρχία της Ντουμπάι BC στον αγωνιστικό χώρο.

Το νικηφόρο σερί

Η νίκη επί της Ζαντάρ δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιτυχιών για την Ντουμπάι BC. Η ομάδα έχει αρχίσει να «χτίζει σερί νικών», όπως αναφέρεται, δείχνοντας σταθερότητα και βελτίωση στην απόδοσή της.

Πριν από την επικράτηση επί της Ζαντάρ, η Ντουμπάι BC είχε σημειώσει μία ακόμα σημαντική νίκη, αυτή τη φορά επί της Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτό το σερί επιτυχιών υπογραμμίζει την ανοδική πορεία της ομάδας και την ικανότητά της να διαχειρίζεται διαδοχικές αναμετρήσεις με θετικό πρόσημο.

Επόμενη πρόκληση στην Euroleague

Μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση στην ABA Liga, η Ντουμπάι BC στρέφει πλέον την προσοχή της στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση σε ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό θεσμό.

Συγκεκριμένα, η Ντουμπάι BC θα αγωνιστεί κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 6 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30. Η αναμέτρηση εντάσσεται στην 10η αγωνιστική της EuroLeague, αποτελώντας ένα σημαντικό τεστ για την πορεία της ομάδας σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta