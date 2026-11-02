Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα

Οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου κατά την προσπάθεια κλοπής χαλκοσωλήνων, οδηγώντας στη φονική έκρηξη.

Η απόφαση για προσωρινή κράτηση και οι κατηγορίες

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Επιπλέον, κατηγορούνται για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, με το κατηγορητήριο να τους αποδίδει την τέλεση των αδικημάτων κατά συναυτουργία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, συνοδεία προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η προσωρινή τους κράτηση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης, όπως δήλωσαν οι οικογένειες των θυμάτων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις συλληφθέντες παραδέχθηκαν την παρουσία τους στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους 15, το οποίο διέρρηξαν με σκοπό την αφαίρεση χάλκινων σωλήνων φυσικού αερίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Ωστόσο, αρνήθηκαν ότι οι πράξεις τους προκάλεσαν τη φονική έκρηξη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.

Κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, οι τρεις δράστες δήλωσαν μετανιωμένοι. Ο 55χρονος, γνωστός με το παρατσούκλι «Μπούμπου», δήλωσε «συντετριμμένος» και ότι «δεν έχει σχέση με την έκρηξη». Ένας από τους άλλους δύο κατηγορουμένους φώναξε «συγγνώμη» όταν τον προσέγγισαν οι δημοσιογράφοι, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν παρουσία συνηγόρων υπεράσπισης που είχαν διοριστεί από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα θύματα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, όταν μια προσπάθεια αποξήλωσης χάλκινου σωλήνα φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένη διαρροή. Λίγες ώρες αργότερα, ένας σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη οδήγησε στην έκρηξη, με αποτέλεσμα την πλήρη ισοπέδωση του κτιρίου στην Πλάκα.

Κάτω από τα ερείπια του νεοκλασικού κτιρίου βρήκαν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι. Ανάμεσά τους ήταν δύο ζευγάρια νεαρών Αμερικανών τουριστών, οι Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, η μικρή Μπόρα. Επίσης, έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελούμενο από μία Ελληνίδα και τον Βρετανό σύζυγό της, οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα σε διαμέρισμα του κτιρίου.

Το αίτημα των οικογενειών για διεύρυνση της έρευνας

Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων, συγκεκριμένα οι οικογένειες Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson, έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην έκρηξη. Σε κοινή δήλωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, τόνισαν ότι η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά στην προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων.

Οι οικογένειες ζητούν την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία. Θεωρούν εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούν τη διερεύνηση των εγκαταστάσεων και των υποδομών φυσικού αερίου, την επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, τους ελέγχους, τη συντήρηση, καθώς και την εποπτεία της τήρησης των κανονισμών.

Το παρελθόν των συλληφθέντων

Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι πιάστηκαν από κάμερες ασφαλείας να μπαίνουν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους 15 και στη συνέχεια να αποχωρούν με ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα στο χέρι, έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν. Οι προηγούμενες συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, κλοπές και σωματικές βλάβες.

Μάλιστα, είχαν εκτίσει και μέρος των ποινών που τους είχαν επιβληθεί για αυτά τα αδικήματα, χωρίς ωστόσο να επέλθει ουδέποτε σωφρονισμός. Η ιστορία τους υπογραμμίζει ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο παραβατικής συμπεριφοράς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos