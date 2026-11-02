Μία υπόθεση με ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, που αφορά τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τον επικεφαλής της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, άρχισε να ξετυλίγεται μετά από δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες. Οι Αρχές ερευνούν ένα πιθανό οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης πολιτών, το οποίο φέρεται να βασιζόταν σε συγκινητικές εκκλήσεις για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πίσω από τη φιλανθρωπική εικόνα της οργάνωσης, ο πρόεδρος και η σύντροφός του φαίνεται να απολάμβαναν πολυτελή ζωή.

Η αφετηρία της έρευνας

Η αρχή του τέλους για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τη δράση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και των συνεργατών του φαίνεται πως δόθηκε από δύο πανομοιότυπα email. Το πρώτο έφτασε στις Αρχές στις 19 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο στις 13 Ιανουαρίου 2025. Και τα δύο είχαν τον τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και υπογράφονταν από την ίδια γυναίκα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της οργάνωσης.

Η καταγγέλλουσα επισήμαινε ότι στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για τη διοίκηση, τα πρόσωπα που τη διαχειρίζονταν και τον τρόπο αξιοποίησης των δωρεών. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν σε ένα προφίλ μέλους με το όνομα «Jessica Brown», για το οποίο διατυπωνόταν η υποψία ότι δεν ήταν αυθεντικό. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν οι αμφιβολίες για το αν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος και καρδιακές παθήσεις, κατέληγαν πράγματι στον σκοπό για τον οποίο προσφέρονταν.

Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με μία καταγγελία που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσαν την αφετηρία για την αστυνομική έρευνα. Την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Τα οικονομικά ευρήματα

Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως εντυπωσιακά οικονομικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, από συνολικά 29 τραπεζικούς λογαριασμούς πέρασαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από περίπου 246.000 συναλλαγές. Ωστόσο, από το συνολικό αυτό ποσό, μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διατέθηκε στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στους ανθρώπους για τους οποίους υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν οι δωρεές.

Η έρευνα συνδυάστηκε με την ανάλυση περίπου 260.000 χρηματικών συναλλαγών, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις υποψίες για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η πολυτελής ζωή των κατηγορουμένων

Την ίδια στιγμή που οι εκκλήσεις για βοήθεια προς άρρωστα παιδιά συγκινούσαν τους πολίτες, ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, και η σύντροφός του, φαίνεται να απολάμβαναν πολυτελή ζωή. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, ο 37χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος το 2018 δήλωνε ότι ζούσε με επιδόματα ανεργίας, το 2025 φαίνεται να είχε καταθέσεις που ξεπερνούσαν τις 140.000 ευρώ.

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί αποτυπώνουν έναν τρόπο ζωής με ακριβές διαμονές σε ξενοδοχεία, μεγάλα ποσά για διασκέδαση και υψηλές καταναλώσεις σε νυχτερινά κέντρα. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της οργάνωσης και τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν οι δωρεές.

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Σε μία από αυτές, η 35χρονη πρώην σύζυγος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ εμφανίζεται έκπληκτη από το ύψος των χρημάτων που είχαν δαπανηθεί μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Απευθυνόμενη στον πρώην σύζυγό της, φέρεται να του λέει: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο 37χρονος φέρεται να αναζητά πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για ολιγόωρη παραμονή, με το κόστος να αγγίζει τα 500 ευρώ. Εξίσου αποκαλυπτική είναι και η συνομιλία του με μετρ νυχτερινού κέντρου, στην οποία συζητούν για λογαριασμό ύψους 1.000 ευρώ, παραγγελία λουλουδιών, αλλά και πρόσθετη αμοιβή. Οι διάλογοι αυτοί σκιαγραφούν ένα περιβάλλον υπερβολικών δαπανών.

Η δράση της ΜΚΟ

Η δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ξεκίνησε το 2013, και η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν είχε ελεγχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε μεγάλα χρηματικά ποσά επικαλούμενη τις ανάγκες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, δημιουργώντας μια φιλανθρωπική εικόνα που τώρα βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki