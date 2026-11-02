Ο ΟΦΗ χωρίς τον Πούγγουρα στον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί χωρίς τον Αχιλλέα Πούγγουρα στην επικείμενη αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο στάδιο. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, επέλεξε να εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, όπου ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό «διπλό» από το Αγρίνιο χάρη στο γκολ του Κόντρο στο φινάλε. Η απουσία του Πούγγουρα αποτελεί ένα ζήτημα για την αμυντική γραμμή της ομάδας, ωστόσο ο τεχνικός της ομάδας έχει στη διάθεσή του άλλες επιλογές.

Η ποινή του Αχιλλέα Πούγγουρα

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός για τους Κρητικούς στον αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Παναιτωλικό, συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες. Η τελευταία κίτρινη κάρτα που τον οδήγησε στην τιμωρία καταγράφηκε στο 26ο λεπτό της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο Πούγγουρας ήταν υποχρεωμένος να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Χρήστος Κόντης, έχοντας εξετάσει το πρόγραμμα της ομάδας, αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Η αναμέτρηση στην οποία θα απουσιάσει ο Αχιλλέας Πούγγουρας είναι αυτή της 12ης αγωνιστικής της Super League, όπου ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο στάδιο, την φυσική έδρα των Κρητικών.

Αυτή η αναμέτρηση ακολουθεί χρονικά την εντός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην διαχείριση του ρόστερ από τον προπονητή Χρήστο Κόντη. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την απουσία του βασικού της αμυντικού σε ένα κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος.

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες του Έλληνα κεντρικού αμυντικού στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Η απόφαση αυτή φαίνεται να έχει ληφθεί με βάση την διαθεσιμότητα άλλων παικτών στην αμυντική γραμμή των Κρητικών.

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ έχει ξανά στη διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον κρατούσε εκτός αγωνιστικών χώρων το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι αμυντικοί που είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, γεγονός που διευκόλυνε την επιλογή να εκτίσει ο Πούγγουρας την ποινή του σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το πρόγραμμα των «Κυπελλούχων»

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας είχε την υποχρέωση να εκτίσει την ποινή του σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος των «Κυπελλούχων». Εκτός από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονταν και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και εν συνεχεία θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Η επιλογή του αγώνα με τον Λεβαδειακό για την έκτιση της ποινής του Πούγγουρα δείχνει την στρατηγική προσέγγιση του τεχνικού επιτελείου στην διαχείριση του ρόστερ και των καρτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko