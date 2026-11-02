Η δίκη για τα Τέμπη: Νέες καταθέσεις επιζώντων και συγγενών θυμάτων

Με συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων και συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε η δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης, την προσπάθεια διαφυγής από τα βαγόνια και την κατάσταση που επικρατούσε αμέσως μετά το δυστύχημα. Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση μιας επιβάτιδας του δεύτερου βαγονιού του Intercity.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων: Φωνές αγωνίας και η μάχη για τη ζωή

Η Καλλιόπη Καλαϊτζίδου, επιβάτιδα στο δεύτερο βαγόνι του Intercity και επιζήσασα της σύγκρουσης, ολοκλήρωσε τη σημερινή σειρά καταθέσεων. Η ίδια περιέγραψε το βαγόνι ως «ένα χαρούμενο βαγόνι» πριν τη μοιραία σύγκρουση. «Η σύγκρουση ήταν σφοδρή», κατέθεσε, θυμόμενη να «αιωρείται» και να βλέπει μια «ξαφνική λάμψη». Όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, το πόδι της ήταν εγκλωβισμένο στην πόρτα του κουπέ, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η θερμοκρασία αυξανόταν.

Σε ερώτηση της προέδρου για τα άλλα άτομα που βρίσκονταν στο ίδιο κουπέ, η κα Καλαϊτζίδου απάντησε πως άκουγε φωνές που έλεγαν: «δεν θέλω να πεθάνω, θα πεθάνουμε». Η φράση «φωτιά, φωτιά» την κινητοποίησε να σηκωθεί όρθια, όπως ανέφερε. Με τη βοήθεια άλλων επιβατών, κατάφερε να βγει από το βαγόνι και να φτάσει στον δρόμο. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, δήλωσε: «Είμαι εδώ για αυτά τα παιδιά. Για να ακουστούν όλες οι φωνές».

Η εμπειρία του Άγγελου Φανουράκη και το αίτημα για εξέταση αντικειμένων

Νωρίτερα, κατέθεσε και ο Άγγελος Φανουράκης, επίσης επιβάτης του δεύτερου βαγονιού. Ο κ. Φανουράκης δεν είχε κληθεί να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, όμως σήμερα βρέθηκε στο δικαστήριο. Περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, ανέφερε: «Βλέπω μια δυνατή λάμψη και ακούω δυνατό θόρυβο από λαμαρίνες να τρίβονται. Πετάγομαι και βάζω ενστικτωδώς τα χέρια μου μπροστά. Κάναμε κωλοτούμπες μέσα στο βαγόνι. Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα».

Για τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση και την προσπάθεια να βγουν από το βαγόνι, ενώ υπήρχε ήδη εστία φωτιάς, ο κ. Φανουράκης κατέθεσε: «Ακούω πως αν δεν κατέβουμε από εκεί θα καούμε. Πιάσαμε το παράθυρο να κατέβουμε». Ο κ. Φανουράκης είχε μαζί του στο δικαστήριο τη βαλίτσα που κουβαλούσε εκείνη την ημέρα. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, υπέβαλε προφορικό αίτημα στο δικαστήριο να εξεταστεί η βαλίτσα, καθώς και τα παπούτσια που φορούσε ο κ. Φανουράκης εκείνη την ημέρα και κράτησε στη συνέχεια.

Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Εκτός από τους επιζώντες, σήμερα κατέθεσαν και συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος. Πρώτος κατέθεσε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου, ο οποίος κατήγγειλε «συγκάλυψη και αλλοίωση του χώρου» του δυστυχήματος. «Όταν φτάσαμε όλα είχαν γίνει λαμπίκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησαν οι καταθέσεις συγγενών του Ιωάννη Βουτσινά, καθώς και του συζύγου της Μαρίας Μίαρη, η οποία εργαζόταν εκείνο το βράδυ στο Intercity. Οι μαρτυρίες των συγγενών φώτισαν περαιτέρω τις συνθήκες που επικρατούσαν μετά την τραγωδία, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί και αύριο Τρίτη, 3 Νοεμβρίου. Αναμένονται και άλλες καταθέσεις που θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki