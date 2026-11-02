Επτά φορές ισόβια σε μητέρα που άφησε τον σύζυγό της να κακοποιεί σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της

Σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε μία 34χρονη μητέρα στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραλείψεις. Η κατηγορία αφορά την αδυναμία της να προστατεύσει την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον σύζυγό της. Επιπλέον, η μητέρα επέτρεψε στο ανήλικο παιδί να φέρει στον κόσμο το μωρό του μέσα στο σπίτι, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια ή προγεννητική φροντίδα.

Η καταδίκη της μητέρας

Η 34χρονη Σέρι Γουόκερ, μητέρα από την Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετώπισε τη δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Η απόφαση αυτή ελήφθη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Μασκόγκι, καθώς και από δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης KOKH και KTUL.

Η καταδίκη της Γουόκερ βασίστηκε στην ενοχή της για δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την αδυναμία της να προστατεύσει την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση που διέπραξε ο σύζυγός της. Η δεύτερη σχετίζεται με το γεγονός ότι επέτρεψε στο ανήλικο παιδί να γεννήσει το μωρό του στο σπίτι, χωρίς να υπάρξει καμία ιατρική παρέμβαση ή υποστήριξη.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η φρικτή υπόθεση ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2025, όταν το 11χρονο κορίτσι γέννησε μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή για την αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί και των παραλείψεων της μητέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γέννηση του μωρού πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία προγεννητική παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ότι η ανήλικη μητέρα δεν είχε λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, κάτι που αποτελεί σοβαρή παράλειψη για την υγεία της ίδιας και του βρέφους.

Οι συνθήκες του τοκετού

Ο τοκετός της 11χρονης κόρης της Σέρι Γουόκερ έλαβε χώρα εντός της οικίας, υπό συνθήκες πλήρους απουσίας ιατρικής βοήθειας. Η μητέρα δεν εξασφάλισε καμία ιατρική υποστήριξη για το παιδί της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά ευαίσθητης και επικίνδυνης διαδικασίας.

Η έλλειψη ιατρικής φροντίδας κατά τον τοκετό, σε συνδυασμό με την απουσία προγεννητικής παρακολούθησης, υπογράμμισε την πλήρη εγκατάλειψη της ανήλικης από την πλευρά της μητέρας της. Αυτές οι συνθήκες ήταν καθοριστικές για την καταδίκη της Σέρι Γουόκερ, καθώς επέτρεψε την έκθεση του παιδιού σε κινδύνους για την υγεία και τη ζωή του.

Η ευθύνη για τη σεξουαλική κακοποίηση

Ένα από τα πλέον βαριά σημεία της κατηγορίας εναντίον της Σέρι Γουόκερ ήταν η αδυναμία της να προστατεύσει την 11χρονη κόρη της από τη σεξουαλική κακοποίηση. Η κακοποίηση αυτή διαπράχθηκε από τον σύζυγό της, γεγονός που καθιστά την ευθύνη της μητέρας ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν παρενέβη για να προστατεύσει το παιδί της από τον ίδιο τον πατριό του.

Η δικαστική απόφαση, με τις επτά διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης, αντανακλά τη σοβαρότητα των πράξεων και παραλείψεων της μητέρας. Η Γουόκερ κρίθηκε ένοχη για το ότι επέτρεψε την κακοποίηση της κόρης της και για το ότι δεν της παρείχε την απαραίτητη προστασία και ιατρική φροντίδα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ζωής της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta