Έφοδος των «Αδιάφθορων» στην Πολεοδομία Κατερίνης: 11 συλλήψεις, μεταξύ τους ο προϊστάμενος

Έφοδος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., γνωστής ως «Αδιάφθοροι», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Πολεοδομία Κατερίνης. Η επιχείρηση οδήγησε σε τουλάχιστον 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην υπηρεσία, με καταγγελλόμενες παράνομες συναλλαγές και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες και οι ρόλοι τους

Μεταξύ των τουλάχιστον 11 συλληφθέντων, τέσσερις είναι υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης, συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου της υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι επτά συλληφθέντες είναι ιδιώτες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ιδιώτες βρίσκονται και μηχανικοί. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ αυτών των ιδιωτών και των υπηρεσιακών στελεχών.

Η πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων»

Η επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. δεν ήταν ξαφνική, αλλά αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον έξι μήνες. Η έναρξη των ερευνών τοποθετείται χρονικά μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία και παρακολουθούσαν την υπόθεση, προκειμένου να διακριβώσουν το εύρος και τη φύση των φερόμενων παράνομων ενεργειών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν καταγγελλόμενες χρηματικές συναλλαγές, οι οποίες φέρονται να αφορούσαν εξυπηρετήσεις και παρεμβάσεις στη διεκπεραίωση διαφόρων πολεοδομικών υποθέσεων. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση.

Οι καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μηχανικοί που υπηρετούσαν στην Πολεοδομία φέρονται να εισέπρατταν χρηματικά ποσά. Τα χρήματα αυτά, όπως καταγγέλλεται, δίνονταν με αντάλλαγμα τη διεκπεραίωση φακέλων οικοδομικών αδειών κατά προτεραιότητα, παρακάμπτοντας πιθανώς τις νόμιμες διαδικασίες και τις λίστες αναμονής. Αυτή η πρακτική αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας που διεξάγεται.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν και μια άλλη σοβαρή καταγγελία, η οποία αφορά τη φερόμενη ανάληψη ιδιωτικών έργων από στελέχη της υπηρεσίας. Για την υλοποίηση αυτών των έργων, φέρεται να χρησιμοποιούνταν σφραγίδες άλλων μηχανικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η πρακτική αυτή, αν αποδειχθεί, υποδηλώνει ένα οργανωμένο σύστημα παράνομων δραστηριοτήτων εντός της υπηρεσίας.

Η αντίδραση του δήμου Κατερίνης και η εξέλιξη της έρευνας

Ο Δήμος Κατερίνης, με επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει γνώση της έρευνας που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές. Η έρευνα αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου. Η δημοτική αρχή γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την πλήρη συνεργασία με τις αρχές και την παροχή όλων των στοιχείων που ενδεχομένως ζητηθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της δικαιοσύνης.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, η πρόσβαση στο κτίριο της Πολεοδομίας επιτράπηκε αποκλειστικά στα αρμόδια κλιμάκια που διενεργούν τους ελέγχους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki