Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και οι κατηγορίες για απάτη και χειραγώγηση αγώνων

Έξι άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Η ποινική δίωξη αφορά απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμετοχή σε συμμορία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, όπου έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν εντός των επόμενων τριών 24ώρων. Έως τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες και η ποινική δίωξη

Η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, η δίωξη αφορά νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας. Στις κατηγορίες προστίθεται και η δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, ενώ τέλος, περιλαμβάνεται και η κατηγορία της συμμορίας. Οι τέσσερις πρώτες πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η τελευταία ως πλημμέλημα.

Τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος, κατά τις αρχές, ίδρυσε το σωματείο – ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις απάτες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, μητέρα δύο παιδιών, καθώς και ο 32χρονος αδελφός της.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης παράγοντες της διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι, δηλαδή η σύντροφος, ο αδελφός της και οι αθλητικοί παράγοντες, εμπλέκονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σκέλος της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο μηχανισμός της απάτης και οι ερανικές δράσεις

Από την έρευνα του «ελληνικού FBI» προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ είχαν οργανωθεί 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 ταυτοποιήθηκαν. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε το Facebook και το Instagram ως βασικά μέσα προσέλκυσης δωρητών. Για κάθε παιδί που παρουσιαζόταν ως ωφελούμενο, αναρτώνταν φωτογραφίες, στοιχεία για την υγεία του και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες.

Η ΜΚΟ είχε αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, οι οποίοι είτε προσέφεραν οικονομική ενίσχυση είτε κοινοποιούσαν τις εκκλήσεις της. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί, ώστε να μην προκύπτει ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων.

Η οικονομική διάσταση και η νομιμοποίηση εσόδων

Κατά τον έλεγχο 34 οικογενειών, διαπιστώθηκε ότι, ενώ είχαν συγκεντρωθεί συνολικά 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένας σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων. Αυτός περιελάμβανε διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, τη χρήση εικονικών εταιρειών, πλαστών παραστατικών και στοιχηματικών λογαριασμών. Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, με τις πιστώσεις στους λογαριασμούς του σωματείου και του βασικού κατηγορουμένου να ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Εμπλοκή σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέρος των χρημάτων που προέκυψαν από τις παράνομες δραστηριότητες φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Επίσης, φέρεται να δόθηκαν χρήματα για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με τις αμοιβές για την αλλοίωση αποτελεσμάτων να κυμαίνονται από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.

Η εμπλοκή της Βασιλικής Μανησιώτη στην υπόθεση δεν περιορίζεται στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη. Η ίδια συμμετείχε ενεργά στη δημόσια προβολή της ΜΚΟ, δημοσιεύοντας και αναδημοσιεύοντας δράσεις και εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αποχώρησή της από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025 εξετάζεται ως μέρος μιας προσπάθειας τυπικής αποσύνδεσης.

Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, από τις αρχές, στο διαζύγιο της Βασιλικής Μανησιώτη από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο τους προχώρησαν στην έκδοση διαζυγίου λίγες ημέρες πριν από τη σύσταση δύο εταιρειών.

Στις εταιρείες αυτές συμμετείχαν η 35χρονη και ο αδελφός της, με τη Βασιλική Μανησιώτη να κατέχει το 99% σε αυτές. Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν το διαζύγιο «εικονικό», ενώ εξετάζονται και μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki