Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλονιστική κατάθεση του αδελφού του Βάιου Βλάχου

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με την κατάθεση του Βαγγέλη Βλάχου. Ο κ. Βλάχος είναι αδελφός του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, περιέγραψε τη ζωή του αδελφού του πριν από το δυστύχημα και εξέφρασε την αγωνία της οικογένειας, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών.

Η κατάθεση και η αναζήτηση απαντήσεων

Ο Βαγγέλης Βλάχος ξεκίνησε την κατάθεσή του μιλώντας για τον αδελφό του, Βάιο, τονίζοντας πως ήταν χαρούμενος με τη δουλειά του και αφιέρωνε χρόνο στο ζήτημα της ασφάλειας των υποδομών. «Κανονίζαμε το καλοκαίρι του 2023 να κάνουμε όλοι μαζί διακοπές. Τελικά το μόνο που είδαμε ήταν ένα λευκό κλειστό φέρετρο», κατέθεσε ο κ. Βλάχος.

Πρόσθεσε πως η οικογένεια αναζητούσε απαντήσεις μέσα στη δικογραφία και τολμά να πει ότι τις βρίσκει. Ο ίδιος ανέφερε ότι η τελευταία φορά που ταξίδεψε με τρένο ήταν τον Ιούλιο του 2019, σε ένα δρομολόγιο που διέθετε ένα υποτυπώδες σύστημα ασφαλείας.

Προβλήματα ασφάλειας και «διαρκές έγκλημα»

Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «κάηκε το σύστημα της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη και έκτοτε καμία σηματοδότηση», προσθέτοντας πως «ο ΟΣΕ μας έχει επιδείξει μια τεράστια ασέβεια». Έκανε λόγο για προβλήματα στον σταθμό των Παλαιοφαρσάλων λίγες ώρες πριν από τη σύγκρουση, καθώς και για πλάνα από κάμερες του σταθμού που καταγράφουν τον αδελφό του.

«Αυτό το περιστατικό που αποτυπώνεται στις τελευταίες εικόνες του αδερφού μου ήταν κάτι που δεν έγινε μόνο τότε. Ήταν η ανασφαλής πραγματικότητα που είχε επιτρέψει ο ΟΣΕ και η Hellenic Train από το 2019. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι ήταν ένα διαρκές έγκλημα, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δικογραφία και η «συγκάλυψη»

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στο υλικό της δικογραφίας, τονίζοντας: «Έχουμε ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία και επιδίδονται σε εμπόριο πόνου και φρίκης. Μας προκαλούν ακόμα περισσότερο πόνο. Ελπίζω κάποιος να βάλει ένα τέλος σε αυτό». Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ο πατέρας του τον ειδοποίησε για τη σύγκρουση στα Τέμπη και την αγωνιώδη προσπάθεια του ίδιου να βρει πληροφορίες για τον αδελφό του.

«Το να δούμε τι έγινε τις πρώτες ώρες έγινε αυτοσκοπός. Για μας το θέμα της συγκάλυψης ήταν πολύ κομβικό κομμάτι», ανέφερε ο Βαγγέλης Βλάχος. Περιέγραψε την άφιξή του στο σημείο λίγες μέρες μετά τη σύγκρουση, όπου αντίκρισε έναν χώρο που δεν θύμιζε σε τίποτα τόπο σύγκρουσης, και έκανε λόγο για εντολές που φέρεται να έλαβαν υπηρεσιακοί παράγοντες για να γίνει ο χώρος «λαμπίκο».

Γνώση των προβλημάτων από αρμόδιους

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο κ. Βλάχος εστίασε στα ζητήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. «Είδαμε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο του αδερφού μου υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφέρθηκε σε επιστολές πρώην προέδρου του ΟΣΕ και στελέχους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλώνοντας: «Ήξεραν για όλο αυτό. Είχαν ενημερωθεί από ανθρώπους σε καίριες θέσεις, γνώστες του ελληνικού σιδηροδρόμου».

Με πληροφορίες από: enikos.gr