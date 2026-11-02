Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην παραλιακή της Σύρου ενόψει κατάπλου κρουαζιερόπλοιου

Το Λιμεναρχείο Σύρου αποφάσισε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής ζώνης της Ερμούπολης, με ισχύ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη ενόψει του προγραμματισμένου κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris». Η απαγόρευση αφορά τις συγκεντρώσεις που έχει προγραμματίσει η «Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου» στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, γνωστό ως «Άγαλμα της Νίκης».

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris»

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» πρόκειται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Σύρου μεταφέροντας συνολικά 940 επιβάτες. Από αυτούς, οι 931 είναι υπήκοοι Ισραήλ. Επιπλέον, στο πλοίο επιβαίνουν 597 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 35 είναι επίσης Ισραηλινοί υπήκοοι.

Η απόφαση του Λιμεναρχείου

Η απόφαση του Λιμεναρχείου Σύρου εκδόθηκε στις 2 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Με αυτήν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής ζώνης της Ερμούπολης, όπου είχε προγραμματιστεί η δράση της «Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου».

Η λιμενική αρχή επικαλείται εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, την ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής και την ασφαλή λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η απαγόρευση, όπως αναφέρεται, περιορίζεται στον αναγκαίο χώρο και χρόνο και στηρίζεται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς ηπιότερα μέτρα δεν κρίθηκαν επαρκή για την πρόληψη των περιγραφόμενων κινδύνων.

Οι λόγοι της απαγόρευσης

Το Λιμεναρχείο Σύρου αναφέρει συγκεκριμένους ενδεχόμενους κινδύνους που οδήγησαν στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Αυτοί περιλαμβάνουν την πιθανή εκδήλωση αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και τουριστών. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε χώρους του λιμένα.

Επιπλέον, στους λόγους της απόφασης συγκαταλέγεται η δυσχέρανση της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Οι ανησυχίες αυτές οδήγησαν στην εκτίμηση ότι η απαγόρευση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της ασφάλειας.

Εναλλακτικοί χώροι για συγκεντρώσεις

Η απαγόρευση δεν επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ερμούπολη. Αντιθέτως, στους διοργανωτές των συγκεντρώσεων υποδεικνύονται εναλλακτικοί χώροι για τη διεξαγωγή τους. Αυτοί είναι η πλατεία Μιαούλη ή το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά από το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για την επιλογή του πεζοδρομίου μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τίθεται ο όρος να μην καταληφθεί τμήμα του οδοστρώματος ή του παραλιακού κρηπιδώματος. Οι συγκεκριμένοι αυτοί χώροι κρίνονται από το Λιμεναρχείο κατάλληλοι για τη συγκέντρωση, καθώς δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr