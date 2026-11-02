Η δίκη για τα Τέμπη ξεκίνησε με συγκλονιστική κατάθεση του αδελφού του Βάιου Βλάχου

Η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας. Η κατάθεσή του ήταν συγκλονιστική, περιγράφοντας την προσωπική οδύνη της οικογένειας και τις προσπάθειες για την αναζήτηση απαντήσεων και δικαιοσύνης.

Η ζωή του Βάιου Βλάχου και η αγωνία της οικογένειας

Ο κ. Βλάχος ξεκίνησε την κατάθεσή του περιγράφοντας τη ζωή του αδελφού του, Βάιου, πριν από το τραγικό δυστύχημα. Επεσήμανε πως ο Βάιος ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος με τη δουλειά του και αφιέρωνε σημαντικό χρόνο στο ζήτημα της ασφάλειας των υποδομών, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ορθή λειτουργία τους.

«Κανονίζαμε το καλοκαίρι του 2023 να κάνουμε όλοι μαζί διακοπές», κατέθεσε με εμφανή συγκίνηση ο Βαγγέλης Βλάχος, αντιπαραβάλλοντας αυτή την προσδοκία με την τραγική πραγματικότητα. «Τελικά το μόνο που είδαμε ήταν ένα λευκό κλειστό φέρετρο». Πρόσθεσε ότι η οικογένεια αναζητούσε με επιμονή όλες τις απαντήσεις μέσα στη δικογραφία και τολμά να πει ότι τις βρίσκουν σταδιακά.

Προβλήματα ασφαλείας και η «ανασφαλής πραγματικότητα»

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που ο ίδιος ταξίδεψε με τρένο, τον Ιούλιο του 2019, μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, υπήρχε ακόμα ένα «υποτυπώδες σύστημα ασφαλείας». Ωστότε, κατέθεσε ότι το σύστημα της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη κάηκε, με αποτέλεσμα έκτοτε να μην υπάρχει πλέον καμία σηματοδότηση, δημιουργώντας ένα κενό στην ασφάλεια των δρομολογίων.

Ο κ. Βλάχος κατήγγειλε με έντονο τρόπο ότι «ο ΟΣΕ μας έχει επιδείξει μια τεράστια ασέβεια» απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Επίσης, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στον σταθμό των Παλαιοφαρσάλων λίγες ώρες πριν από τη μοιραία σύγκρουση, καθώς και στα πλάνα από τις κάμερες του σταθμού που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές του αδελφού του.

Περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο ως μια «ανασφαλή πραγματικότητα που είχε επιτρέψει ο ΟΣΕ και η Hellenic Train από το 2019». Χαρακτήρισε το περιστατικό των Τεμπών ως «διαρκές έγκλημα, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια παγιωμένη και επικίνδυνη πρακτική.

Η συγκάλυψη και η παραπληροφόρηση

Ο Βαγγέλης Βλάχος τόνισε ότι για την οικογένεια, «το να δούμε τι έγινε τις πρώτες ώρες έγινε αυτοσκοπός», καθώς προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία. Πρόσθεσε με έμφαση ότι «το θέμα της συγκάλυψης ήταν πολύ κομβικό κομμάτι» στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την αλήθεια. Αναφέρθηκε επίσης στην «τεράστια παραπληροφόρηση» που ακολούθησε το δυστύχημα.

Περιέγραψε την άφιξή του στο σημείο της σύγκρουσης λίγες μέρες μετά το συμβάν, όπου αντίκρισε έναν χώρο που, όπως είπε, δεν θύμιζε σε τίποτα τόπο δυστυχήματος. Μίλησε για εντολές που φέρεται να έλαβαν υπηρεσιακοί παράγοντες, ώστε ο χώρος να γίνει «λαμπίκο», γεγονός που, κατά την άποψή του, υποδηλώνει προσπάθεια αλλοίωσης των δεδομένων.

Η γνώση των παραγόντων και το «εμπόριο πόνου»

Ο μάρτυρας υπογράμμισε με σαφήνεια ότι «όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο του αδερφού μου υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια», δείχνοντας ότι τα προβλήματα ασφαλείας δεν ήταν καινούργια. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε επιστολές που είχαν αποσταλεί από πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ και στελέχους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλώνοντας ότι οι αρμόδιοι «ήξεραν για όλο αυτό».

Είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα από ανθρώπους που κατείχαν καίριες θέσεις και ήταν γνώστες του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Βλάχος, «όποιος προειδοποιούσε, μετά παραιτούνταν», γεγονός που υποδηλώνει ένα κλίμα φόβου ή αδιαφορίας. Το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν την επικινδυνότητα της κατάστασης είναι κομβικό για την υπόθεση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Τέλος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για όσους έχουν πρόσβαση στη δικογραφία και «επιδίδονται σε εμπόριο πόνου και φρίκης», εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία. Αυτή η συμπεριφορά, όπως είπε, προκαλεί ακόμα περισσότερο πόνο στις ήδη πληγωμένες οικογένειες των θυμάτων, και ελπίζει κάποιος να βάλει ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr