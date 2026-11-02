Βρετανία: Νέος νόμος για ιδιοκτήτες σκύλων – Ακόμη και ένα ντους μπορεί να δημιουργήσει νομικό πρόβλημα

Νέα δεδομένα στην καθημερινότητα χιλιάδων ιδιοκτητών-κηδεμόνων σκύλων στη Βρετανία φέρνει μια ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά όσους έχουν σκύλους που ανήκουν σε απαγορευμένους τύπους και διαθέτουν πιστοποιητικό εξαίρεσης, το οποίο τους επιτρέπει να διατηρούν νόμιμα το ζώο τους. Η αλλαγή αυτή επιβάλλει αυστηρούς όρους σχετικά με την επίβλεψη και την επαφή των συγκεκριμένων ζώων με παιδιά.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, παιδιά κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε στενή επαφή με τους εν λόγω σκύλους, όταν βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους, όπως το σπίτι ή ο κήπος, χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη ενηλίκου. Αυτή η διάταξη έχει άμεσες και πρακτικές συνέπειες για την καθημερινή ζωή των οικογενειών που έχουν τέτοια κατοικίδια.

Οι νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες

Η νέα υποχρέωση αφορά συγκεκριμένα τους ιδιοκτήτες σκύλων που περιλαμβάνονται στη βρετανική λίστα απαγορευμένων τύπων. Για να μπορούν να διατηρήσουν νόμιμα τα ζώα τους, οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό εξαίρεσης και να τηρούν όλους τους όρους που το συνοδεύουν. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν παιδιά και σκύλοι που εμπίπτουν στις απαγορευμένες κατηγορίες.

Η κατοχή αυτών των σκύλων απαγορεύεται, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης-κηδεμόνας έχει εξασφαλίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό εξαίρεσης και τηρεί όλους τους όρους που το συνοδεύουν. Αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες είναι κρίσιμη για τη νόμιμη διατήρηση των ζώων αυτών και την αποφυγή νομικών προβλημάτων.

Πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των οικογενειών

Η αλλαγή αυτή έχει σημαντικές πρακτικές συνέπειες για την καθημερινότητα των οικογενειών που διαθέτουν σκύλους αυτών των τύπων. Η εκπαιδεύτρια σκύλων Σάρον Μπολτ, η οποία είναι ιδρύτρια της Good Dogs, επισημαίνει ότι ακόμη και μια σύντομη απουσία του ιδιοκτήτη-κηδεμόνα από τον χώρο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν ο ιδιοκτήτης χρειαστεί να κάνει ντους ή να πάει στην τουαλέτα, και το παιδί μείνει μαζί με τον σκύλο χωρίς επίβλεψη, αυτό μπορεί να θεωρηθεί παράβαση της ρύθμισης.

Όπως εξηγεί η κυρία Μπολτ, σε μια τέτοια περίπτωση ο ενήλικας θα πρέπει είτε να πάρει μαζί του το παιδί ή τον σκύλο είτε να φροντίσει να βρίσκονται σε ασφαλή, χωριστά σημεία. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή προσοχή και προγραμματισμό από τους ιδιοκτήτες, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νέων όρων ανά πάσα στιγμή, ακόμα και για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ο ορισμός των απαγορευμένων τύπων σκύλων

Η υποχρέωση αφορά τους σκύλους που περιλαμβάνονται στη βρετανική λίστα απαγορευμένων τύπων, η οποία απαρτίζεται από πέντε κατηγορίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός σκύλου ως απαγορευμένου τύπου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη φυλή ή την ονομασία του. Οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν κυρίως τα σωματικά χαρακτηριστικά και την εμφάνιση του ζώου. Αυτό γίνεται προκειμένου να κρίνουν εάν ο σκύλος εμπίπτει σε κάποια από τις απαγορευμένες κατηγορίες, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να αναφέρεται η φυλή του. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του νόμου βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν την πραγματική φυσιογνωμία του ζώου.

Πιστοποιητικό εξαίρεσης και όροι διατήρησης

Για τους ιδιοκτήτες σκύλων που εμπίπτουν στις απαγορευμένες κατηγορίες, η κατοχή ενός πιστοποιητικού εξαίρεσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη διατήρηση του ζώου. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται από μια σειρά όρων, τους οποίους ο ιδιοκτήτης οφείλει να τηρεί αυστηρά. Η μη τήρηση αυτών των όρων μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις και στην απώλεια του δικαιώματος κατοχής του σκύλου.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση για συνεχή επίβλεψη, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά κάτω των 12 ετών στον ίδιο χώρο, όπως ορίζει η νέα ρύθμιση. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού εξαίρεσης είναι ζωτικής σημασίας για τους ιδιοκτήτες, καθώς έτσι μπορούν να συνεχίσουν να συμβιώνουν νόμιμα με τα κατοικίδιά τους, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος.

Με πληροφορίες από: Newsit