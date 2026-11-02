Στιγμές τρόμου για 19χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της και άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα – Συνελήφθη 28χρονος

Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσαν μια 19χρονη κοπέλα και η φίλη της τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες, απειλώντας τις με όπλο, αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και είδη ένδυσης. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 28χρονου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι στιγμές τρόμου στο διαμέρισμα

Η νεαρή κοπέλα, μόλις 19 ετών, βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με φίλη της, όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωπες με την απειλητική παρουσία δύο ανδρών. Οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Αστυνομία, οι δύο άνδρες απείλησαν τις κοπέλες με όπλο, απαιτώντας να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε στιγμές απόλυτης αγωνίας και ανασφάλειας στις δύο γυναίκες, οι οποίες βίωσαν την εισβολή στο σπίτι τους.

Το χρονικό της εισβολής και τα κλοπιμαία

Η ληστεία, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομική έρευνα, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Σεπτεμβρίου του έτους 2026. Οι δράστες, αφού εισέβαλαν στο διαμέρισμα της 19χρονης, προχώρησαν στην αφαίρεση διαφόρων αντικειμένων αξίας από το εσωτερικό του σπιτιού.

Ειδικότερα, οι ληστές άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα, των οποίων η συνολική χρηματική αξία υπολογίζεται περίπου στα 1.300 ευρώ. Επιπλέον, από το διαμέρισμα αφαιρέθηκε ένα χρηματικό ποσό 800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και διάφορα είδη ένδυσης που βρέθηκαν στον χώρο και αποτελούσαν μέρος της λείας τους.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Την έρευνα ανέλαβαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, οι οποίοι ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών.

Μέσα από τη συστηματική και ενδελεχή αστυνομική έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός εκ των δύο εμπλεκόμενων ατόμων στη ληστεία. Η διαδικασία αυτή ήταν κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προσαγωγή του υπεύθυνου στη δικαιοσύνη.

Η ταυτοποίηση και οι κατηγορίες

Ως αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους δύο δράστες της ληστείας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών των αρχών, φέρνοντας ένα πρώτο αποτέλεσμα στην υπόθεση.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για ληστεία, τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δηλαδή με τη συμμετοχή και άλλου ατόμου. Παράλληλα, του αποδίδεται και η κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων, λόγω της χρήσης όπλου κατά τη διάρκεια της εγκληματικής πράξης. Η δικογραφία αυτή πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω νομικά βήματα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δεύτερου συνεργού, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Η αστυνομία εργάζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των εμπλεκόμενων στη δικαιοσύνη, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos