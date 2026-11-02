Έφοδος των «Αδιάφθορων» στην Πολεοδομία Κατερίνης: Συλλήψεις υπαλλήλων και ιδιωτών

Σε εκτεταμένη επιχείρηση προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστοί ως «Αδιάφθοροι», στην Πολεοδομία Κατερίνης το πρωί της Δευτέρας. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τη φερόμενη δράση κυκλώματος, με πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας, καθώς και ιδιωτών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον πέντε συλλήψεις, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά συλληφθέντες.

Η επιχείρηση των «Αδιάφθορων»

Η επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στους χώρους της υπηρεσίας, η οποία στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του δημαρχείου, προκειμένου να διενεργήσουν έρευνες και να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό. Η δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έρχεται ως επιστέγασμα έξι μηνών ερευνών, οι οποίες ξεκίνησαν μετά από σχετική καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες στους χώρους της Πολεοδομίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν φακέλους και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση. Το κτίριο της Πολεοδομίας παρέμεινε προσβάσιμο μόνο στα αρμόδια κλιμάκια που διενεργούν την έρευνα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι συλληφθέντες και οι ρόλοι τους

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεοδομίας Κατερίνης, συγκεκριμένα ο διευθυντής της υπηρεσίας και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου. Επίσης, συνελήφθη μία υπάλληλος της υπηρεσίας. Πέρα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί και ιδιώτες, μεταξύ των οποίων και ιδιώτες μηχανικοί.

Οι αρχές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών και των υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στο φερόμενο κύκλωμα. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη διερεύνηση των καταγγελιών για ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.

Το φερόμενο κύκλωμα και οι καταγγελίες

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, η υπόθεση αφορά χρήματα που φέρεται να δίνονταν για εξυπηρετήσεις και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις. Αυτές οι πρακτικές περιελάμβαναν την διεκπεραίωση φακέλων για οικοδομικές άδειες κατά προτεραιότητα, έναντι αμοιβής, τα λεγόμενα «γρηγορόσημα».

Επιπλέον, φέρεται ότι μηχανικοί – στελέχη της Πολεοδομίας – λάμβαναν και ιδιωτικό έργο, χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες άλλων μηχανικών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την πολύμηνη παρακολούθηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος των παράνομων ενεργειών.

Οι εν εξελίξει έρευνες

Οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν αποδεικτικό υλικό, όχι μόνο στους χώρους της Πολεοδομίας, αλλά και στις οικίες των συλληφθέντων. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση τυχόν ευθυνών των προσώπων που εμπλέκονται.

Οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τη δράση του φερόμενου κυκλώματος και θα επιτρέψουν την πλήρη χαρτογράφηση των παράνομων πρακτικών. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την τεκμηρίωση των κατηγοριών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι συλληφθέντες.

Αναμονή για επίσημες ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της αρχικής καταγγελίας. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι ακριβείς κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν το έργο τους με διακριτικότητα, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερο φως στις εξελίξεις και θα αποκαλύψουν το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis