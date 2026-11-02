Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Ξυλόκαστρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου του 2026, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Ξυλοκάστρου. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε άμεσα τα σεισμολογικά όργανα, τα οποία κατέγραψαν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του φαινομένου. Η δόνηση έγινε αισθητή από τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η σεισμική δόνηση και το μέγεθός της

Ένας σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου του 2026. Η δόνηση αυτή, αν και χαρακτηρίζεται ως μικρού προς μεσαίου μεγέθους, έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προκαλώντας την προσοχή τους.

Το μέγεθος των 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε από τα αρμόδια όργανα και αποτελεί το επίσημο στοιχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με τη συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα. Η καταγραφή του μεγέθους είναι ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση κάθε σεισμικού φαινομένου και την ενημέρωση του κοινού.

Ο χρόνος και ο τόπος του σεισμού

Ο σεισμός εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στις 12:11 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, την 2η Νοεμβρίου του έτους 2026. Η χρονική στιγμή της δόνησης προσδιορίστηκε με ακρίβεια από τις αυτόματες καταγραφές των σεισμολογικών σταθμών, παρέχοντας άμεσα τα δεδομένα.

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία σημειώθηκε το φαινόμενο είναι το Ξυλόκαστρο, μια πόλη που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Η αναφορά του Ξυλοκάστρου ως κύριου τόπου αναφοράς υποδεικνύει την εγγύτητα του επίκεντρου στην συγκεκριμένη πόλη, καθιστώντας την κεντρικό σημείο της είδησης.

Η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ήταν η ημέρα κατά την οποία οι κάτοικοι του Ξυλοκάστρου και των γύρω περιοχών βίωσαν αυτή τη σεισμική δόνηση. Το μεσημέρι είναι μια ώρα κατά την οποία η πλειονότητα των ανθρώπων βρίσκεται σε δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά την αντίληψη του σεισμού πιθανότερη.

Το επίκεντρο και η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που παρείχε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου. Η ακριβής αυτή γεωγραφική τοποθέτηση είναι κρίσιμη για την κατανόηση της πηγής της σεισμικής δραστηριότητας και την εκτίμηση της επίδρασής της.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μέσω των συστημάτων αυτόματης καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, ήταν σε θέση να προσδιορίσει άμεσα τα χαρακτηριστικά του σεισμού. Η «αυτόματη λύση» αναφέρεται στην αρχική, γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων που παρέχει μια πρώτη εκτίμηση του μεγέθους και του επίκεντρου.

Η απόσταση των 14 χιλιομέτρων από το Ξυλόκαστρο προς τα βορειοδυτικά δίνει μια σαφή εικόνα της θέσης του επίκεντρου σε σχέση με την κατοικημένη περιοχή. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική για την ενημέρωση του κοινού και των αρχών, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα του συμβάντος.

Λεπτομέρειες της καταγραφής

Η άμεση ανακοίνωση των στοιχείων του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπογραμμίζει την ετοιμότητα των συστημάτων παρακολούθησης. Η ταχύτητα στην παροχή πληροφοριών είναι κρίσιμη για την ψυχραιμία του κοινού και την αποφυγή παραπληροφόρησης, ειδικά σε τέτοια φαινόμενα.

Οι σεισμοί αυτού του μεγέθους, 3,6 Ρίχτερ, είναι συχνοί στην Ελλάδα, μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η συνεχής παρακολούθηση από επιστημονικούς φορείς όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την αξιολόγηση των σεισμικών φαινομένων, καθώς και για την προστασία των πολιτών.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα, την ημερομηνία, το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού στο Ξυλόκαστρο αποτελούν τα βασικά δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αυτά τα στοιχεία είναι τα μόνα που έχουν επιβεβαιωθεί και παρέχουν μια αντικειμενική περιγραφή του γεγονότος, χωρίς περαιτέρω εικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit