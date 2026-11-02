Η Κλειώ Μαζωνάκη, μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, παραχώρησε αποκλειστικές δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου του 2026. Εμφανίστηκε βαθύτατα συντετριμμένη, 54 ημέρες μετά την απώλεια του γιου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Στις τοποθετήσεις της, η κυρία Μαζωνάκη εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο της και την ελπίδα της για την απονομή δικαιοσύνης.

Ο αβάσταχτος πόνος της μητέρας

Η Κλειώ Μαζωνάκη περιέγραψε τον πόνο που βιώνει μετά τον θάνατο του γιου της, Γιώργου, ως κάτι που «δεν χωρά σε λέξεις». Η απώλεια του παιδιού της την έχει λυγίσει, και όπως δήλωσε, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να την παρηγορήσει από τη στιγμή που πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν, για την ίδια, ένας «κεραυνός εν αιθρία» που άλλαξε τα πάντα στη ζωή της.

Στις πρόσφατες δηλώσεις της, η μητέρα του εκλιπόντος καλλιτέχνη ανέφερε χαρακτηριστικά πως αποφεύγει ακόμα και να ακούει το όνομα του γιου της, καθώς ο πόνος της είναι αβάσταχτος. «Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», είπε συγκεκριμένα η Κλειώ Μαζωνάκη, περιγράφοντας την ψυχική της κατάσταση.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος συνέβη το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου του 2026, ήταν ένα γεγονός που «γκρέμισε» τα πάντα στη ζωή της μητέρας του. Η Κλειώ Μαζωνάκη δήλωσε ότι η είδηση της απώλειας του γιου της, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, ήταν εντελώς απροσδόκητη και συγκλονιστική.

Η ίδια περιέγραψε την απώλεια του γιου της ως «άδικη και αναπάντεχη», γεγονός που εντείνει τον πόνο της. Οι δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έγιναν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου του 2026, δηλαδή 54 ημέρες μετά το τραγικό γεγονός, υπογραμμίζοντας το βάθος του πένθους που εξακολουθεί να βιώνει.

Απομάκρυνση από την καθημερινή ενημέρωση

Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη ρώτησε εάν αισθάνεται πως η αλήθεια για όσα συνέβησαν στον γιο της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, η Κλειώ Μαζωνάκη περιέγραψε την πλήρη απομάκρυνσή της από την καθημερινή ροή ειδήσεων και πληροφοριών.

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αδυναμία της να παρακολουθήσει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του γιου της, λόγω της συντριβής που βιώνει.

Η έκκληση για δικαιοσύνη

Παρά την προσωπική της απομάκρυνση από την ενημέρωση, η Κλειώ Μαζωνάκη εξέπνευσε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη. Μιλώντας για το θέμα αυτό, πρόσθεσε ότι προσδοκά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω τις προσδοκίες της.

«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο», δήλωσε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας με αυτά τα λόγια την επιθυμία της για διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλεια του γιου της και την αποκατάσταση της αλήθειας.

Με πληροφορίες από: Newsit