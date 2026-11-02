Γυναίκα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από σύζυγο και πεθερό στα Χανιά

Ένα σοβαρό περισταστικό ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε στις αρχές μια 29χρονη γυναίκα στην Κίσσαμο Χανίων. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της, μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα ανήλικα παιδιά της. Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου του 2026, και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό βίας στην Κίσσαμο

Η 29χρονη γυναίκα περιέγραψε στις αρχές ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού που βίωσε στην περιοχή της Κισσάμου, στα Χανιά. Η καταγγελία της αφορά μια επίθεση που φέρεται να δέχθηκε το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση της αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών.

Οι φερόμενοι ως δράστες του ξυλοδαρμού είναι ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας και ο 72χρονος πατέρας του, ο οποίος είναι ο πεθερός της. Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία της 29χρονης, εκτυλίχθηκε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην Κίσσαμο Χανίων, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και βίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, είναι ότι ο ξυλοδαρμός της γυναίκας συνέβη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της. Η παρουσία των παιδιών κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα της κατάστασης που βίωσε η οικογένεια.

Η καταγγελία στις αρχές

Η 29χρονη γυναίκα, μετά το περισταστικό, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Κισσάμου Χανίων. Η πράξη αυτή οδήγησε στην έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα κατονόμασε ως δράστες του ξυλοδαρμού τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πατέρα του. Περιέγραψε λεπτομερώς την επίθεση που δέχθηκε από τους δύο άνδρες, δίνοντας στις αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση του συμβάντος.

Η καταγγελία της 29χρονης υπογραμμίζει ότι η επίθεση έλαβε χώρα εντός της οικίας τους, στην Κίσσαμο Χανίων. Η παρουσία των ανήλικων παιδιών της γυναίκας κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της κατάθεσης, αναδεικνύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η βία.

Οι συλλήψεις των δύο ανδρών

Αμέσως μετά την καταγγελία της 29χρονης γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές της Κισσάμου Χανίων κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι αστυνομικοί ενήργησαν βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη των φερόμενων ως δραστών.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο άνδρες που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό. Πρόκειται για τον 41χρονο σύζυγο της παθούσας γυναίκας και τον 72χρονο πατέρα του, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια αστυυνομική υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Η σύλληψη των δύο ανδρών αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιστατικά, διασφαλίζοντας την άμεση επέμβαση της δικαιοσύνης. Οι δύο συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η παράνομη παραμονή του 72χρονου

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν μετά τη σύλληψη των δύο ανδρών, προέκυψε ένα επιπλέον ζήτημα αναφορικά με τον 72χρονο πατέρα του συζύγου. Διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν παράνομα στη χώρα, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής.

Η αποκάλυψη της παράνομης παραμονής του 72χρονου οδήγησε τις αρχές στην άμεση εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν την απέλασή του από την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μετανάστευσης.

Το ζήτημα της παράνομης παραμονής του 72χρονου προστίθεται στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, πέραν του ξυλοδαρμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει την περαιτέρω διεκπεραίωση της υπόθεσης, ώστε να εφαρμοστούν οι νόμιμες συνέπειες για την παράτυπη παρουσία του στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit