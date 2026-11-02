Ένα κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εκμεταλλευόταν τον πόνο άρρωστων παιδιών και των οικογενειών τους, χρησιμοποιώντας μια ΜΚΟ για να συγκεντρώνει μεγάλα χρηματικά ποσά από εράνους. Οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος είναι εξοργιστικές, καθώς τα μέλη του φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για πολυτελή ταξίδια, ακριβά προϊόντα και έναν χλιδάτο τρόπο ζωής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, τα οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η δράση της ΜΚΟ και η πολυτελής ζωή

Το κύκλωμα φέρεται να είχε ως όχημα την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία υποτίθεται ότι παρείχε στήριξη σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Ωστόσο, οι έρανοι που πραγματοποιούνταν γίνονταν χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια από την οργάνωση, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος που ανέρχεται περίπου στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενα την ευαισθησία των πολιτών για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι ο ίδιος έκανε πολυτελή ζωή, επιδεικνύοντας τον πλούτο του μέσω φωτογραφιών που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η χλιδάτη ζωή του φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα χρήματα των δωρητών, οι οποίοι πίστευαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα. Μεταξύ αυτών είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, η 35χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 32χρονος αδελφός της. Επιπλέον, συνελήφθησαν παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι συνελήφθησαν ειδικά για το σκέλος της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ανάλογα με την περίπτωση του καθενός. Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τις πράξεις της απάτης από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα. Επίσης, τους αποδίδεται υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που φέρονται να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και η δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, η οποία συνιστεί κακούργημα. Το πλημμέλημα που τους αποδίδεται είναι αυτό της συμμορίας. Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες έχουν τη μορφή κακουργήματος, ενώ η τελευταία είναι σε βαθμό πλημμελήματος, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των πράξεων που τους αποδίδονται.

Το σκέλος της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων

Πέρα από την απάτη με την ΜΚΟ, η έρευνα αποκάλυψε και τη σύνδεση του κυκλώματος με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν διάλογοι που φανερώνουν τις προσπάθειες για αλλοίωση αποτελεσμάτων. Ένας χαρακτηριστικός διάλογος που ήρθε στο φως αναφέρει: «Του είπα ότι θα πάρει 300 αν βγάλει κόκκινη». Αυτή η φράση υποδηλώνει την προσφορά χρημάτων για την έκδοση κόκκινης κάρτας σε ποδοσφαιρικό αγώνα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος.

Για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, συνελήφθησαν και παράγοντες διαιτησίας, καθώς και παράγοντες τοπικού αθλητικού σωματείου. Η εμπλοκή τους υπογραμμίζει την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος, οι οποίες δεν περιορίζονταν μόνο στην εκμετάλλευση των ευάλωτων παιδιών, αλλά επεκτείνονταν και στον χώρο του αθλητισμού, με στόχο την αλλοίωση της ακεραιότητας των αγώνων.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Μετά τις συλλήψεις, οι έξι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν. Τους δόθηκε προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους, η οποία εκτείνεται στα επόμενα τρία 24ωρα, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε συλληφθέντος. Μέχρι την ολοκλήρωση των απολογιών τους και την απόφαση του ανακριτή, όλοι οι συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη τυχόν περαιτέρω εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos