Σεισμός 4,1 ρίχτερ στον Γουδουρά Λασιθίου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:59 το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο του σεισμού προσδιορίστηκε σε απόσταση 81 χιλιομέτρων από τον Γουδουρά Λασιθίου, δίνοντας μια σαφή γεωγραφική αναφορά για το σημείο εκδήλωσης του φαινομένου.

Οι λεπτομέρειες της σεισμικής δόνησης

Ο σεισμός, όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους φορείς, είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ. Αυτό το μέγεθος υποδεικνύει μια δόνηση που μπορεί να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές, ανάλογα με το βάθος και τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. Η καταγραφή του μεγέθους είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία που συλλέγονται μετά από ένα σεισμικό γεγονός, προσφέροντας μια πρώτη εκτίμηση της έντασής του.

Η ακριβής ώρα εκδήλωσης του σεισμού ήταν στις 10:59 το πρωί της Δευτέρας. Η χρονική αυτή στιγμή καταγράφηκε με ακρίβεια από τα όργανα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το οποίο παρείχε την αυτόματη λύση για τον εντοπισμό του φαινομένου. Η γνώση της ακριβούς ώρας είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάλυση και την συσχέτιση με τυχόν άλλες σεισμικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Το επίκεντρο και η γεωγραφική του θέση

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 81 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Αυτή η μέτρηση προσδιορίζει το σημείο στην επιφάνεια της Γης που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την εστία του σεισμού, δηλαδή το σημείο όπου ξεκίνησε η ρήξη των πετρωμάτων. Η κατεύθυνση «νοτιοανατολικά» δίνει μια σαφή εικόνα της θέσης του επίκεντρου σε σχέση με την ακτογραμμή της Κρήτης.

Ο προσδιορισμός του επίκεντρου είναι θεμελιώδης για τους σεισμολόγους, καθώς τους επιτρέπει να χαρτογραφήσουν τη σεισμική δραστηριότητα και να κατανοήσουν καλύτερα τις τεκτονικές πλάκες της περιοχής. Η απόσταση των 81 χιλιομέτρων από τον Γουδουρά Λασιθίου υποδηλώνει ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή, μακριά από κατοικημένους οικισμούς.

Ο Γουδουράς Λασιθίου Κρήτης ως σημείο αναφοράς

Ο Γουδουράς Λασιθίου Κρήτης χρησιμοποιείται ως το βασικό γεωγραφικό σημείο αναφοράς για τον εντοπισμό του σεισμού. Πρόκειται για έναν οικισμό που βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Κρήτης. Η αναφορά σε ένα συγκεκριμένο οικισμό βοηθά στην άμεση κατανόηση της ευρύτερης περιοχής που επηρεάστηκε από τη σεισμική δόνηση.

Η Κρήτη, ως ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας, βρίσκεται σε μια περιοχή με σημαντική σεισμική δραστηριότητα. Η αναφορά του Γουδουρά Λασιθίου υπογραμμίζει την τοπική διάσταση του γεγονότος, επιτρέποντας στους κατοίκους της περιοχής να αντιληφθούν τη σχετική εγγύτητα ή απόσταση του επίκεντρου από τον τόπο τους. Η ακριβής τοποθεσία του Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης είναι καθοριστική για την πληροφόρηση του κοινού.

Ημερομηνία και πηγή των πληροφοριών

Ο σεισμός καταγράφηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία και η ημέρα της εβδομάδας αποτελούν βασικά στοιχεία για την αρχειοθέτηση και την παρακολούθηση των σεισμικών φαινομένων. Η καταγραφή της ημερομηνίας είναι απαραίτητη για την τήρηση ιστορικών δεδομένων και την ανάλυση της συχνότητας των σεισμών σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον σεισμό προέκυψαν από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την ανάλυση των σεισμικών δονήσεων. Η «αυτόματη λύση» υποδηλώνει την αρχική, γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων που παρέχουν οι σεισμογράφοι, πριν από την ενδεχόμενη λεπτομερέστερη ανάλυση από τους επιστήμονες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit