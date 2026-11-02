Νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποτραπεί η έξωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την πρώτη και μοναδική κατοικία του. Εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης έχουν απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης, καθώς οι δύο ηλικιωμένοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών. Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναστολή παρόμοιας έξωσης 92χρονης γυναίκας στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Η νέα κινητοποίηση στην Κάτω Τούμπα

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην οδό Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα, όπου πολίτες έχουν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την απομάκρυνση του ζευγαριού. Οι πληροφορίες που έγιναν γνωστές το πρωί της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, ανέφεραν ότι αναμενόταν η άφιξη κλειδαρά στο σημείο, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την εξέλιξη της διαδικασίας. Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, μαζί με εργατικά σωματεία, έχει καλέσει σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 08:00 το πρωί, τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσει η έξωση.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι του εξαιτίας της αδυναμίας του να αποπληρώσει δανειακές οφειλές. Η κατοικία αυτή αποτελεί την πρώτη και μοναδική τους στέγη, καθιστώντας την απώλειά της ιδιαίτερα κρίσιμη για τους ίδιους. Η κινητοποίηση των πολιτών και των φορέων έχει ως βασικό της αίτημα την άμεση αποτροπή αυτής της έξωσης.

Προηγούμενη απόπειρα έξωσης στην Ηλιούπολη

Η νέα αυτή υπόθεση στην Κάτω Τούμπα επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχόλησε την πόλη της Θεσσαλονίκης μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Είχε προηγηθεί κινητοποίηση στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου εργατικά σωματεία και πολίτες παρενέβησαν για να αποτρέψουν την έξωση μιας 92χρονης γυναίκας. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της έξωσης, έπειτα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε.

Η απόπειρα έξωσης της 92χρονης στην Ηλιούπολη είχε προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις και είχε αναδείξει την ανάγκη για προστασία της πρώτης κατοικίας. Η επιτυχής αναστολή της τότε έξωσης δημιούργησε ένα προηγούμενο, ενθαρρύνοντας τις παρόμοιες δράσεις αλληλεγγύης που παρατηρούνται τώρα στην Κάτω Τούμπα.

Η στάση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού και ζητά την άμεση αποτροπή της. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστές ως servicers. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες.

Σύμφωνα με την Ένωση, η κατάσταση αυτή αποτελεί άλλη μια πλευρά της στεγαστικής κρίσης, όπου τα σπίτια αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα. Οι δηλώσεις της Ένωσης αναφέρουν ότι τα κέρδη των τραπεζών τίθενται πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, δημιουργώντας τον κίνδυνο για όλο και περισσότερους ανθρώπους να χάσουν τη στέγη τους, όσο η στέγη παραμένει πεδίο κερδοφορίας.

Κάλεσμα σε αλληλεγγύη

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης έχει απευθύνει κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, απαιτώντας να σταματήσει η έξωση. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: «Δεν θα το επιτρέψουμε! Καμία και κανένας μόνος απέναντι στις εξώσεις!». Το κάλεσμα για συγκέντρωση έγινε για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, στην οδό Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα.

Η Ένωση δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta