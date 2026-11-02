Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη μιας 40χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης. Η γυναίκα κατηγορείται ότι άφησε τον σκύλο της μόνο του, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, για περίπου μία ώρα. Η πράξη αυτή οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της, καθώς θεωρείται παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Παράλληλα με τη σύλληψη, στην κηδεμόνα του σκύλου επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε μετά από ειδοποίηση διερχόμενου πολίτη, ο οποίος αντιλήφθηκε την κατάσταση του ζώου μέσα στο όχημα. Το περιστατικό αναδεικνύει την ευαισθητοποίηση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την άμεση αντίδραση των αρχών σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το περιστατικό στην Ανάληψη

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη. Ένας σκύλος συντροφιάς βρέθηκε να παραμένει μόνος του, εγκλωβισμένος μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η παραμονή του ζώου στο όχημα υπολογίζεται ότι διήρκεσε περίπου μία ώρα, χωρίς την παρουσία του κηδεμόνα του.

Η εικόνα του σκύλου μέσα στο κλειστό αυτοκίνητο, χωρίς κάποιον να τον επιβλέπει, προκάλεσε την ανησυχία διερχόμενου πολίτη. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην άμεση παρέμβαση, καθώς ο πολίτης θεώρησε απαραίτητο να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του ζώου.

Η παρέμβαση του πολίτη

Ένας διερχόμενος πολίτης, ο οποίος αντίκρισε τον σκύλο μέσα στο όχημα, χωρίς την παρουσία κάποιου κηδεμόνα, αποφάσισε να δράσει. Η παρατήρηση αυτή, το βράδυ της Κυριακής, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν μόνο του και χωρίς επίβλεψη, γεγονός που τον ώθησε να ειδοποιήσει την Ελληνική Αστυνομία.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ από τον ευαισθητοποιημένο πολίτη ήταν άμεση. Η κίνησή του αυτή ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς ενεργοποίησε τους μηχανισμούς των αρχών για την προστασία του ζώου και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η ανησυχία του πολίτη για την ευζωία του σκύλου οδήγησε στην αποκάλυψη της παράβασης.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και η σύλληψη

Μετά την ενημέρωση από τον διερχόμενο πολίτη, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στην περιοχή της Ανάληψης για να διαπιστώσουν την κατάσταση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται σε περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 40χρονης κηδεμόνα του σκύλου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε όντως αφήσει το ζώο της μόνο του μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσημα τη σύλληψη και τις περαιτέρω ενέργειες.

Οι κατηγορίες και το διοικητικό πρόστιμο

Σε βάρος της 40χρονης κηδεμόνα του σκύλου σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες αφορούν παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ένα πλαίσιο που θεσπίστηκε για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσής τους. Η δικογραφία θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομική οδό.

Εκτός από τον σχηματισμό της δικογραφίας, στην 40χρονη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, ποσό που προβλέπεται για τέτοιου είδους παραβάσεις. Η επιβολή του προστίμου αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την ενίσχυση της προστασίας των ζώων.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr