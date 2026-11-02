Η πολυτελής ζωή των μελών του κυκλώματος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας την πολυτελή ζωή που ακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος το οποίο φέρεται να είχε στήσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σκοπός της οργάνωσης ήταν η απόσπαση εκατομμυρίων ευρώ από ερανικές δράσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι προορίζονταν για παιδιά με βαριά προβλήματα υγείας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τα πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις το 1 εκατομμύριο δόθηκε στις οικογένειες που είχαν πραγματική ανάγκη.

Η δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με στόχο να συγκεντρώνει χρήματα από δωρεές. Οι δωρεές αυτές προορίζονταν, σύμφωνα με την επίσημη δράση της οργάνωσης, για την υποστήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και των οικογενειών τους.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, η πραγματική διάθεση των χρημάτων ήταν διαφορετική. Από το συνολικό ποσό που ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα πολύ μικρό μέρος, συγκεκριμένα μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ, κατέληξε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Το υπόλοιπο ποσό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Πολυτελής ζωή και σπατάλες

Η ζωή που ακολουθούσε το ζευγάρι που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» περιγράφεται ως χλιδάτη. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να ξόδευαν τα χρήματα των δωρεών σε ταξίδια, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και γεύματα σε ακριβά εστιατόρια.

Επίσης, η πολυτελής διαβίωση περιελάμβανε κρουαζιέρες, αγορές ακριβών ειδών όπως τσάντες Louis Vuitton, πούρα και σαμπάνιες. Αυτές οι δαπάνες έρχονται σε αντίθεση με τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι δωρεές, δηλαδή την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που προσπαθούσαν να σώσουν τα παιδιά τους.

Ο διάλογος για τη σουίτα στην Αθήνα

Ανάμεσα στις συνομιλίες που έχει καταγράψει η Ελληνική Αστυνομία, ξεχωρίζει ένας διάλογος της 35χρονης συντρόφου του Κωνσταντίνου Φιρινίδη με υπάλληλο ενός 5άστερου ξενοδοχείου στην Αθήνα. Η 35χρονη ζητούσε την καλύτερη σουίτα για τη διαμονή τους.

Συγκεκριμένα, η συνομιλία αφορούσε κράτηση για την πρώτη και τη δεύτερη Νοεμβρίου, με αναχώρηση την τρίτη Νοεμβρίου. Όταν ο υπάλληλος ρώτησε αν πρόκειται για εταιρεία ή ιδιώτη, η σύντροφος του Φιρινίδη απάντησε ότι είναι «regular» πελάτες του ξενοδοχείου.

Το όνομα Φιρινίδης και η «τακτική» πελάτισσα

Στη διάρκεια του διαλόγου, η 35χρονη ανέφερε το όνομα του συντρόφου της, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ζητώντας από τον υπάλληλο να το ελέγξει. Όταν ενημερώθηκε ότι η σουίτα που ζητούσε δεν ήταν διαθέσιμη, η αντίδρασή της ήταν άμεση και με θράσος.

Η σύντροφος του Φιρινίδη είπε στον υπάλληλο: «Δείτε λίγο το όνομα μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα». Ο υπάλληλος, μετά από έλεγχο, την ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθέσιμη η «Junior σουίτα».

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος. Μέσα από αυτές τις συνομιλίες, αποδεικνύεται ο τρόπος ζωής και οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα της πολυτελούς διαβίωσης που ακολουθούσε το ζευγάρι, ξοδεύοντας τα χρήματα των δωρεών σε προσωπικές ανέσεις, αντί να τα διαθέτει για τον αρχικό φιλανθρωπικό σκοπό της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Με πληροφορίες από: Newsit