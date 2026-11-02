Χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια για τη διενέργεια εράνων λειτουργούσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά», τα μέλη της οποίας, με πρώτο τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Φιρινίδη, φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος. Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία των πολιτών για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η υπόθεση, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να ζημιώθηκαν.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας

Η έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η διαδικασία ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, με σκοπό τη διερεύνηση της νόμιμης λειτουργίας του συγκεκριμένου σωματείου και τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤnews, έδωσε λεπτομέρειες για τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Παράνομο όφελος και εκμετάλλευση ευαισθησίας

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» δεν διέθετε την ειδική άδεια που απαιτείται από το κράτος για τη διενέργεια εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες. Παρόλα αυτά, φέρεται να συνέχιζε τη δράση της, με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Φιρινίδη να είναι μεταξύ των μελών που αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ανέρχεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προέκυψε από τον μέχρι στιγμής οικονομικό έλεγχο, ωστόσο η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και ενδέχεται να ανακαλυφθούν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν.

Καταγγελίες οικογενειών και ο μηχανισμός της απάτης

Η αστυνομική έρευνα προχώρησε έπειτα από καταγγελίες οικογενειών που διαπίστωσαν ότι δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυση των παιδιών τους. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε τη σημασία αυτών των καταγγελιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι εάν δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που ζημιώθηκαν, ενδεχομένως η συγκεκριμένη πρακτική να μην είχε αποκαλυφθεί.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρήματα που προορίζονταν για τους δικαιούχους δεν μεταφέρονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών. Αντιθέτως, η μεταφορά γινόταν μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ, ενώ οι δικαιούχοι φέρονται να μην λάμβαναν το σύνολο των ποσών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, από το 2018 έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 περιπτώσεις οικογενειών που φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία εξαιτίας αυτής της πρακτικής.

Η σημασία της νόμιμης αδειοδότησης

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επισήμανε ότι για τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως η διενέργεια εράνων και η συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες, απαιτείται νόμιμη αδειοδότηση. Αυτή η αδειοδότηση είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται αποδίδονται πράγματι στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η σχετική αδειοδότηση χορηγείται από το αρμόδιο υπουργείο. Το ίδιο υπουργείο έχει και την ευθύνη για την εποπτεία της λειτουργίας των συγκεκριμένων οργανώσεων, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμων και την ορθή διαχείριση των πόρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis