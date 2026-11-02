Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή απειλή για τα οστά – Η πρόληψη αρχίζει σε κάθε ηλικία

Τα οστά αποτελούν έναν ζωντανό ιστό που υφίσταται συνεχείς αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Η σωστή φροντίδα και η διατήρηση της υγείας τους δεν αποτελεί μέριμνα αποκλειστικά για την τρίτη ηλικία, αλλά αφορά κάθε άτομο που επιθυμεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση, την προσωπική του αυτονομία και, εν τέλει, την ποιότητα της καθημερινότητάς του. Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που συχνά εξελίσσεται σιωπηλά, χωρίς να προκαλεί πόνο ή άλλα εμφανή συμπτώματα, μέχρι τη στιγμή που ένα κάταγμα αποκαλύπτει την απώλεια οστικής αντοχής.

Η σιωπηλή εξέλιξη της νόσου

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται ως μια νόσος που συχνά αναπτύσσεται αθόρυβα, χωρίς να προκαλεί πόνο ή άλλα εμφανή συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ύπουλη αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η απώλεια οστικής αντοχής μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη, μέχρι τη στιγμή που ένα κάταγμα θα αποτελέσει την πρώτη, και συχνά σοβαρή, ένδειξη του προβλήματος. Αυτό το γεγονός αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα της πάθησης, καθώς η πρώτη προειδοποίηση συχνά συμπίπτει με μια ήδη σοβαρή επιπλοκή.

Όπως επισημαίνει η κ. Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων και Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος Metropolitan General, η σιωπηλή φύση της οστεοπόρωσης καθιστά την έγκαιρη διάγνωση πρόκληση.

Στατιστικά στοιχεία και οι ομάδες κινδύνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Διεθνής Οργάνωση Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis Foundation), περίπου μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους πέντε άνδρες, ηλικίας άνω των 50 ετών, αναμένεται να υποστούν ένα κάταγμα ευθραυστότητας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτά τα κατάγματα συνδέονται άμεσα με την οστεοπόρωση, υπογραμμίζοντας την ευρεία διάσταση του προβλήματος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η οστεοπόρωση δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Η νόσος επηρεάζει και τους άνδρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου που ευνοούν την ανάπτυξή της.

Η δυναμική φύση των οστών

Τα οστά δεν αποτελούν έναν αδρανή σκελετό που απλώς στηρίζει το ανθρώπινο σώμα. Αντιθέτως, είναι ένας ζωντανός ιστός, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς μέσα από μια σύνθετη και ισορροπημένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αποδόμηση του παλαιού οστού και τη δημιουργία νέου οστού, διατηρώντας έτσι την αντοχή και την υγεία του σκελετού.

Όταν αυτή η λεπτή ισορροπία διαταράσσεται και η απώλεια οστικής μάζας υπερβαίνει την αναδόμησή της, τα οστά γίνονται σταδιακά πιο εύθραυστα. Αυτή η αυξημένη ευθραυστότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κινδύνου για κατάγματα, ακόμα και από μικρούς τραυματισμούς ή πτώσεις.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην οστεοπόρωση

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση και εξέλιξη της οστεοπόρωσης, επηρεάζοντας την ισορροπία μεταξύ αποδόμησης και αναδόμησης του οστού. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται η ηλικία, η εμμηνόπαυση στις γυναίκες και η κληρονομικότητα, η οποία μπορεί να προδιαθέσει σε αυξημένο κίνδυνο.

Επιπλέον, η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα νοσήματα ή φάρμακα, μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία απώλειας οστικής μάζας, καθιστώντας τα οστά πιο ευάλωτα.

Τα κατάγματα ως προειδοποιητικό σημάδι

Ένα κάταγμα που προκύπτει μετά από μια πτώση από το ύψος του σώματος ή ακόμη και μετά από έναν μικρό τραυματισμό, δεν πρέπει να θεωρείται πάντοτε ένα τυχαίο περιστατικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όπου μπορεί να υποδηλώνει υποκείμενη οστεοπόρωση.

Τα κατάγματα του ισχίου, των σπονδύλων και του καρπού αποτελούν χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της οστεοπόρωσης. Ένα σπονδυλικό κάταγμα μπορεί να εκδηλωθεί με αιφνίδιο πόνο στην πλάτη, απώλεια ύψους ή προοδευτική κύφωση, αν και μερικές φορές μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Το σημαντικότερο είναι ότι ένα πρώτο κάταγμα ευθραυστότητας λειτουργεί ως προειδοποιητικό μήνυμα για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επόμενων καταγμάτων. Συνεπώς, δεν αρκεί η αντιμετώπιση μόνο του σπασμένου οστού. Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η αιτία που οδήγησε στο κάταγμα και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του ασθενούς από μελλοντικές επιπλοκές.

Με πληροφορίες από: Newsit