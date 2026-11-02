ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δίκτυο εικονικών εταιρειών και σπατάλες σε πολυτελή αγαθά

Σε οικογενειακή υπόθεση φέρεται να είχαν μετατρέψει την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ο 37χρονος Κώστας Φιρινίδης και η 35χρονη σύντροφός του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στον ηγετικό πυρήνα της φερόμενης εγκληματικής ομάδας είχαν εντάξει και τον 32χρονο αδερφό της γυναίκας. Οι διάλογοι που καταγράφηκαν κατά τις νόμιμες συνακροάσεις από την ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι το ζευγάρι ξόδευε χωρίς δισταγμό χρήματα από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με καρκίνο.

Η «οικογενειακή» ΜΚΟ και η έναρξη της έρευνας

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» άρχισε να ξετυλίγεται μετά από δύο καταγγελίες μιας γυναίκας, οι οποίες αποτέλεσαν το «κλειδί» για την έναρξη της έρευνας. Η αστυνομική διερεύνηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό να αποκαλυφθεί το εύρος της κακουργηματικής απάτης.

Οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων. Μέσω αυτού του δικτύου, χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της «Παιδικής Χαράς», τα οποία προέρχονταν από δωρεές, μεταφέρονταν με τη μορφή παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των χρημάτων εκταμιεύονταν, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ενός πολυτελούς βίου.

Διάλογοι που «καίνε» και ακριβές προτιμήσεις

Οι καταγεγραμμένοι διάλογοι φανερώνουν τις σπατάλες. Σε έναν από αυτούς, η 35χρονη φέρεται να λέει στον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν πάρει εικονικό διαζύγιο για φορολογικούς λόγους: «Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου».

Ενδεικτικό της μεγαλομανίας του ζεύγους είναι ότι για ένα διήμερο, συγκεκριμένα την Κυριακή και Δευτέρα 1η και 2α Νοεμβρίου 2026, η 35χρονη είχε επικοινωνήσει με ένα 5άστερο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ζητώντας τη «συνηθισμένη τους σουίτα». Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως υπεξαιρούσαν υπέρογκα ποσά για την αγορά οχημάτων Porsche, τσαντών Louis Vuitton και ρολογιών Rolex, παρά το γεγονός ότι διατυμπάνιζαν πως όλα τα μέλη της ΜΚΟ ήταν εθελοντές και δεν λάμβαναν κανένα εισόδημα.

Νυχτερινή ζωή και «εθελοντισμός»

Ο Κώστας Φιρινίδης φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη νυχτερινή ζωή. Σε έναν διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ακούγεται να λέει: «Άφηνα τα λεφτά σε λίγη ώρα και έφευγα, αυτό είναι αλήθεια». Αυτή η δήλωση έγινε σε απάντηση φημών που τον ήθελαν να ξοδεύει έως και 1.000 ευρώ για παρουσία μόλις μισής ώρας σε κάποιο κέντρο διασκέδασης.

Τελικά, το ζευγάρι κατέληξε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, μετά την αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους από την αστυνομική έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι ισχυρισμοί τους περί εθελοντικής εργασίας δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr