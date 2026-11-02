Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται: Καταθέτουν συγγενείς θυμάτων και επιζώντες

Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά 21 μάρτυρες έχουν προγραμματιστεί να καταθέσουν στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν, προσφέροντας νέα στοιχεία και μαρτυρίες στην υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο. Η διαδικασία περιλαμβάνει καταθέσεις συγγενών θυμάτων αλλά και επιζώντων επιβατών, οι οποίοι μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τα λεπτά πριν και μετά τη σύγκρουση.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων

Ειδικότερα, για τη σημερινή συνεδρίαση έχουν κληθεί να καταθέσουν έξι μάρτυρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται συγγενείς δύο εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας, του Βάιου Βλάχου και του Ιωάννη Βουτσινά. Πρώτος στη λίστα των σημερινών καταθέσεων είναι ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου, ο οποίος αναμένεται να φωτίσει πτυχές της υπόθεσης από τη δική του οπτική γωνία.

Παράλληλα με τις μαρτυρίες των συγγενών, συνεχίζονται και οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών. Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, το δικαστήριο άκουσε μάρτυρες που ταξίδευαν κυρίως στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι του Intercity. Οι ερωτήσεις της προέδρου προς τους επιζώντες από το δεύτερο βαγόνι, οι οποίοι εξετάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, επικεντρώθηκαν στα λεπτά που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη σύγκρουση. Συγκεκριμένα, αφορούσαν σημεία όπου εντοπίστηκε φωτιά, την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης οσμής, την πιθανή στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, καθώς και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το τρένο πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Αποφάσεις για έγγραφα και μάρτυρες

Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε επίσης τις αποφάσεις επί των αιτημάτων που είχε υποβάλει ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, κ. Λουκάς Αποστολίδης. Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν την προσκόμιση εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, καθώς και την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την περίοδο από το 2016 έως το 2023.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς την κλήση των Γενικών Γραμματέων. Ωστόσο, έκανε δεκτό το αίτημα για τα έγγραφα. Με την απόφασή του, διατάσσει τα υπουργεία Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών να διαβιβάσουν μεταφρασμένα στα ελληνικά, για την περίοδο από το 2016 έως το 2026, προειδοποιητικές επιστολές και άλλα νομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα έγγραφα αφορούν τη συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, παρέχοντας έτσι σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αναμονή για την πραγματογνωμοσύνη του κινητού

Παράλληλα με τις εξελίξεις στις καταθέσεις, το δικαστήριο αναμένει και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκθεση αυτή αφορά το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα. Η πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση για την πραγματογνωμοσύνη του κινητού τηλεφώνου κατά τη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου, με την σαφή επισήμανση ότι η έκθεση πρέπει να παραδοθεί «το συντομότερο δυνατό».

Η πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του σταθμάρχη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων. Συγκεκριμένα, αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα SMS και MMS, καθώς και τη χρήση εφαρμογών δεδομένων, όπως το Viber. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για τις επικοινωνίες του σταθμάρχη πριν και κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: News.gr