Ανοίγουν ξανά σήμερα τα σχολεία της Γκράβας μετά από σχεδόν έναν μήνα

Σήμερα, μετά από σχεδόν έναν μήνα, οι σχολικές μονάδες της Γκράβας ανοίγουν ξανά τις πύλες τους, υποδεχόμενες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος παρέμενε κλειστό από τις 9 Οκτωβρίου, έπειτα από τον εντοπισμό οσμής αερίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα μαθήματα διεξάγονταν αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το ιστορικό του κλεισίματος των σχολείων

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στη Γκράβα ελήφθη στις 9 Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκε έντονη οσμή αερίου εντός του συγκροτήματος. Αυτό οδήγησε στην άμεση αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των σχολείων που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, οι αίθουσες παρέμειναν άδειες, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφέρθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προσαρμόστηκαν στην τηλεκπαίδευση, μια λύση που εφαρμόστηκε για να μην χαθεί πολύτιμος διδακτικός χρόνος, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων ελέγχων και της διασφάλισης των συνθηκών ασφαλείας.

Εκτενείς έλεγχοι και τα αποτελέσματα

Κατά το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παρέμεναν κλειστές, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι και εξειδικευμένοι έλεγχοι από διάφορους αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή διενήργησε λεπτομερείς επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή δυσλειτουργιών.

Παράλληλα, η εταιρεία στην οποία ο δήμος Αθηναίων έχει αναθέσει τη συντήρηση των καυστήρων του σχολικού συγκροτήματος προέβη σε ενδελεχείς ελέγχους των συστημάτων θέρμανσης. Επιπλέον, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες ελέγχου, παρέχοντας την τεχνογνωσία του. Το σύνολο των ελέγχων κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις.

Η ομόφωνη απόφαση για επαναλειτουργία

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε διαρροή αερίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας, με ισχύ από σήμερα, 2 Νοεμβρίου.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από μια σημαντική προϋπόθεση: η παροχή αερίου στο συγκρότημα θα παραμείνει κλειστή. Ως εκ τούτου, η θέρμανση των σχολείων θα τεθεί σε λειτουργία σε μεταγενέστερο χρόνο. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία του συστήματος θέρμανσης να έχει επιτευχθεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, αφού ολοκληρωθούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες και δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων.

Το μήνυμα του δημάρχου Χάρη Δούκα

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε χθες επιστολή προς τους διευθυντές όλων των σχολείων που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Στην επιστολή του, ο δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τους διευθυντές για το σύνολο των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και τα ευρήματά τους, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή.

Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης τη συμβολή των διευθυντών στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας εντός των σχολικών μονάδων, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας. Πρόσθεσε δε ότι η δημοτική αρχή θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους, προσφέροντας την αμέριστη στήριξή της για οτιδήποτε χρειαστούν, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis