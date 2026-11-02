Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υποδέχεται ξανά μαθητές και εκπαιδευτικούς από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σχεδόν ένα μήνα που παρέμενε κλειστό. Η αναστολή των μαθημάτων είχε επιβληθεί λόγω έντονης οσμής αερίου που είχε προκαλέσει ανησυχία. Παρόλα αυτά, η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε με την παροχή αερίου να παραμένει κλειστή, γεγονός που σημαίνει ότι η θέρμανση δεν θα λειτουργεί αρχικά.

Το χρονικό της αναστολής λειτουργίας

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας είχε κλείσει στις 9 Οκτωβρίου, όταν η οσμή αερίου είχε εμφανιστεί στις εγκαταστάσεις του. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αναστολή των δια ζώσης μαθημάτων, με τους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που παρέμειναν κλειστά τα σχολεία.

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων. Η ανησυχία που προκλήθηκε από την οσμή του αερίου ήταν ο βασικός λόγος για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας.

Εκτεταμένοι έλεγχοι χωρίς διαρροή

Κατά τη διάρκεια του μήνα που τα σχολεία παρέμεναν κλειστά, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από διάφορους φορείς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των καυστήρων από τον δήμο Αθηναίων, καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διενήργησαν τις απαραίτητες επιθεωρήσεις.

Παρά την αρχική ανησυχία, οι έλεγχοι αυτοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή αερίου. Όλες οι αρμόδιες αρχές που συμμετείχαν στις επιθεωρήσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε ενεργή διαρροή στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος.

Ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την διαπίστωση ότι δεν υπήρχε διαρροή, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας από σήμερα, Δευτέρα.

Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τον όρο ότι η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή. Ως εκ τούτου, η θέρμανση δεν θα είναι διαθέσιμη κατά την πρώτη περίοδο της επαναλειτουργίας. Ο στόχος που τέθηκε είναι η πλήρης λειτουργία της θέρμανσης να επιτευχθεί έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εργασίες και δοθούν οι διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Επιστολή του δημάρχου Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε χθες, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, επιστολή προς τους διευθυντές όλων των σχολείων που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Στην επιστολή του, ο δήμαρχος ενημέρωσε τους διευθυντές για το σύνολο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τα αποτελέσματά τους.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή και ζήτησε τη συνδρομή των διευθυντών στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Newsit