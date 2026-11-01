Ένταση στο νέο Ηράκλειο: Ομάδα 40-50 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια πορείας

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, όταν ομάδα περίπου 40 έως 50 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις. Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συγκέντρωσης και πορείας, με τις αρχές να επεμβαίνουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό, απωθώντας αποτελεσματικά τους επιτιθέμενους.

Το χρονικό της επίθεσης και οι φθορές

Η επίθεση εκδηλώθηκε από ομάδα περίπου 40 με 50 ατόμων, η οποία στράφηκε εναντίον αστυνομικών διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Οι διμοιρίες βρίσκονταν στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο Νέο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων, δημιουργώντας ένταση στο σημείο.

Η Ελληνική Αστυνομία, στην ανακοίνωσή της, περιέγραψε την κατάσταση που επικράτησε, τονίζοντας ότι η ομάδα των ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Αυτό συνέβη ενώ οι δυνάμεις της τάξης ήταν παρούσες, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής της πορείας που πραγματοποιούνταν στην περιοχή.

Ο λόγος της συγκέντρωσης και της πορείας

Η συγκέντρωση και η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν τα επεισόδια, είχαν προγραμματιστεί με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από ένα θανάσιμο περιστατικό. Πρόκειται για την ένοπνη επίθεση που είχε λάβει χώρα το 2013, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, δύο άνδρες είχαν χάσει τη ζωή τους, γεγονός που αποτέλεσε το κίνητρο για τη φετινή εκδήλωση μνήμης.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μέλη συλλογικοτήτων, εργατικών σωματείων και συνδικάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Η πορεία ξεκίνησε και εξελίχθηκε στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, με τους συμμετέχοντες να τιμούν τη μνήμη των δύο ατόμων που είχαν τραυματιστεί θανάσιμα πριν από 13 χρόνια.

Η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων

Αντιμέτωπες με την επίθεση, οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές. Επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προχωρώντας σε χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επίθεση και να αποκατασταθεί η τάξη στο σημείο.

Η χρήση των μέσων απώθησης είχε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική απόκρουση των επιθέσεων που δέχθηκαν οι αστυνομικοί. Η αντίδραση των δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της έντασης που είχε δημιουργηθεί από την ομάδα των 40-50 ατόμων.

Αποκλιμάκωση της έντασης και συνέχεια της πορείας

Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η ένταση στο σημείο αποκλιμακώθηκε. Τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο της συμπλοκής και ενσωματώθηκαν εκ νέου στον κύριο όγκο της πορείας. Η πορεία, παρά τα επεισόδια, μπόρεσε να συνεχιστεί με ασφάλεια, όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία.

Η διαδρομή της πορείας ολοκληρώθηκε, με τους συμμετέχοντες να επιστρέφουν στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης. Από εκεί, οι παρευρισκόμενοι αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις, σηματοδοτώντας το τέλος της εκδήλωσης. Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν γίνεται καμία αναφορά σε τραυματισμούς ατόμων ή σε προσαγωγές που να σχετίζονται με τα επεισόδια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos