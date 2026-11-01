Σοβαρά επεισόδια στο νέο Ηράκλειο κατά τη συγκέντρωση για την επέτειο της επίθεσης στη Χρυσή Αυγή

Σοβαρή ένταση επικράτησε το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου στο Νέο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης οργανώσεων που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Η διαδήλωση εξελίχθηκε σε επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με ρίψη αντικειμένων και χρήση χημικών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Εκδήλωση έντασης και αρχική σύγκρουση με τις αρχές

Η ένταση εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Πολυτεχνείου, σε ένα σημείο που βρίσκεται κοντά στον κινηματογράφο «Τρία Αστέρια». Στην περιοχή είχαν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με σκοπό να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης και να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μία ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε με αποφασιστικότητα προς το μέρος των αστυνομικών. Οι διαδηλωτές άρχισαν να χτυπούν με κοντάρια τις ασπίδες που έφεραν οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική ζημιά σε μία από αυτές, η οποία έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την αρχή της κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Κλιμάκωση των επεισοδίων και αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την αρχική σύγκρουση, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς διαδηλωτές προχώρησαν σε εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων. Συγκεκριμένα, πέταξαν μπουκάλια και μπογιές προς υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, εντείνοντας την αναταραχή και δημιουργώντας ένα πεδίο έντασης στην περιοχή.

Ανταποκρινόμενες στην κλιμάκωση της βίας και την εκτόξευση αντικειμένων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών. Παράλληλα, έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, με σκοπό να αντιμετωπίσουν την ένταση, να απωθήσουν τους διαδηλωτές και να αποκαταστήσουν την τάξη στην οδό Πολυτεχνείου και τη λεωφόρο Ηρακλείου.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Νέο Ηράκλειο είχαν άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι έξοδοι της Αττικής Οδού που οδηγούν από και προς το Νέο Ηράκλειο παρέμειναν κλειστές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους οδηγούς.

Αυτό το μέτρο ελήφθη για την ασφάλεια των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων λόγω των συγκρούσεων. Η διακοπή της κυκλοφορίας επηρέασε σημαντικά την πρόσβαση στην περιοχή, καθώς και την αποχώρηση από αυτήν, δημιουργώντας συμφόρηση και καθυστερήσεις για όσους κινούνταν στην Αττική Οδό.

Το ιστορικό πλαίσιο της συγκέντρωσης μνήμης

Η συγκέντρωση, η οποία οδήγησε στα επεισόδια, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο της 1ης Νοεμβρίου 2013. Εκείνη την ημερομηνία, δύο μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν χάσει τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από τα γραφεία της οργάνωσης, στην ίδια περιοχή του Νέου Ηρακλείου, ένα γεγονός που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η φετινή συγκέντρωση, δεκατρία χρόνια μετά το τραγικό αυτό συμβάν, είχε ως στόχο την απόδοση τιμής στα θύματα της επίθεσης και τη διατήρηση της μνήμης τους. Ωστόσο, η εκδήλωση μνήμης μετατράπηκε σε σκηνές έντασης και συγκρούσεων με τις αρχές, επισκιάζοντας τον αρχικό της σκοπό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta