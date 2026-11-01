Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση συμμορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά» για την στήριξη παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Αντί να χρησιμοποιούνται τα χρήματα από εράνους για τον σκοπό αυτό, φέρεται να δαπανώνταν για ταξίδια, επώνυμα προϊόντα και μια πολυτελή ζωή. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και η 35χρονη σύντροφός του, με καταγεγραμμένες συνομιλίες τους να φέρνουν στο φως το ύψος των δαπανών τους.

Οι αποκαλύψεις για τη δράση της ΜΚΟ

Η συμμορία στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είχε ως όχημα μία ΜΚΟ, η οποία υποτίθεται ότι είχε ως σκοπό τη στήριξη παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές και εράνους, με την πεποίθηση ότι αυτά θα βοηθούσαν παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικές δαπάνες, χρηματοδοτώντας μία χλιδάτη ζωή για τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, ενώ ως Νο2 της οργάνωσης φέρεται η 35χρονη σύντροφός του. Και οι δύο έδιναν συνεντεύξεις προκειμένου να προβάλουν το «έργο» του σωματείου, δημιουργώντας μία εικόνα εθελοντισμού και προσφοράς.

Οι «σοκαριστικοί» διάλογοι για τις δαπάνες

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγεγραμμένες συνομιλίες της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ με τον ίδιο, αλλά και με τη μητέρα της, η οποία είναι υπάλληλος κλινικής αισθητικής. Από τους διαλόγους αυτούς διαπιστώνεται ότι το ζευγάρι ζούσε μία υπερπολυτελή ζωή με τα χρήματα που φέρεται να άρπαζε από δωρεές. Η σύντροφος εμφανίζεται να προσπαθεί να υπολογίσει τις χρηματικές συναλλαγές και τα έξοδα των προηγούμενων ημερών, εκφράζοντας την έκπληξή της για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, η γυναίκα δηλώνει: «Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου». Η συζήτηση περιλαμβάνει αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, σε χρήματα που αναζητούνται, σε οφειλές προς την εφορία, αλλά και σε προσωπικές αγορές και αισθητικές θεραπείες.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ προσπαθεί να διευκρινίσει τα ποσά που έχει μεταφέρει στη σύντροφό του, ενώ η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορές σε προκαταβολές και οικονομικές εκκρεμότητες. Η σύντροφος αναζητά πού έχουν καταλήξει τα ποσά, ενώ ο πρόεδρος επικαλείται χρήματα που της είχε μεταφέρει και ζητά να ελεγχθούν οι τραπεζικές κινήσεις. Η γυναίκα αναφέρει επίσης πρόβλημα με τραπεζική μεταφορά που δεν ολοκληρώνεται, δηλώνοντας: «Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί.»

Το προφίλ του 37χρονου ιδρυτή και η πολυτελής ζωή

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό, από πολυτελή εστιατόρια και πισίνες χλιδάτων ξενοδοχείων κοσμούσαν τα προφίλ του, επιδεικνύοντας τον πλούτο του. Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ, αυτή η χλιδάτη ζωή φέρεται να χρηματοδοτούνταν από χρήματα δωρητών, οι οποίοι πίστευαν ότι τα ποσά που έδιναν θα βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Το 2019, ο ιδρυτής της ΜΚΟ είχε φιλοξενηθεί σε εκπομπή της ΕΡΤ3, όπου μίλησε για την εθελοντική ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου. Τότε είχε δηλώσει: «Κάνουμε ένα έργο που βοηθάμε παιδάκια που έχουν πρόβλημα νεοπλασματικής ασθένειας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά παιδάκια μπορούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σωματείο ώστε να μπορούμε να βοηθάμε όσες παραπάνω οικογένειες μπορούμε. Το σωματείο το ξεκίνησα εγώ. Ένα ανιψάκι μου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε κατάλαβα ότι μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βοηθάω παιδάκια. Βοηθάμε 50 οικογένειες κάθε μήνα με είδη πρώτης ανάγκες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο πιο πολλά παιδάκια χαρούμενα».

Οι πολλαπλές δραστηριότητες του κατηγορούμενου

Πέρα από πρόεδρος ΜΚΟ, ο 37χρονος κατηγορούμενος ήταν γνωστός και για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο στην Πιερία. Στο παρελθόν είχε υπάρξει παίκτης του Αιγινιακού, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε θέση στη διοίκηση, αρχικά ως παράγοντας και στη συνέχεια ως πρόεδρος της ομάδας. Από τη θέση αυτή αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, όταν ο Αιγινιακός βρισκόταν στη Γ’ Εθνική, ο 37χρονος προέβη σε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ομάδας του.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, είχε δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης σε κατάστημα της Καλαμαριάς, κατέχοντας το 47,5% της επιχείρησης. Επίσης, φέρεται πως διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό», με σκοπό την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos