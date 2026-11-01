Κόντης: Ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση και πήρε τη νίκη στο Αγρίνιο

Ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Αγρίνιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής των «ασπρόμαυρων», Χρήστος Κόντης, παραχώρησε δηλώσεις στη Magenta TV, αναλύοντας την πορεία του παιχνιδιού και την εμφάνιση της ομάδας του. Το νικητήριο γκολ για τον ΟΦΗ σημείωσε ο Κόντρο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Η δύσκολη εκτός έδρας επικράτηση

Η ομάδα του ΟΦΗ πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 1-0. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στην έδρα του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, χαρακτηρίστηκε από τον Χρήστο Κόντη ως ιδιαίτερα δύσκολη. Το μοναδικό τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε από τον Κόντρο, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, δίνοντας τους τρεις βαθμούς στον ΟΦΗ.

Ο προπονητής των Κρητικών, μιλώντας στη Magenta TV, τόνισε τη σημασία αυτής της επικράτησης, η οποία ήρθε μέσα από σκληρή προσπάθεια και επιμονή των παικτών του. Η αναμέτρηση είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, με τον ΟΦΗ να καλείται να διαχειριστεί τόσο την πίεση του αντιπάλου όσο και τις δικές του αρχικές δυσκολίες.

Οι αρχικές δυσκολίες και η πίεση του αντιπάλου

Ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, ο Παναιτωλικός κατάφερε να δημιουργήσει δύο καλές ευκαιρίες στα πρώτα στάδια του αγώνα, δείχνοντας τις προθέσεις του. Επιπλέον, ο αντίπαλος αγωνίστηκε με τον ίδιο σχηματισμό με τον ΟΦΗ, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στους ποδοσφαιριστές των «ασπρόμαυρων» να αναπτύξουν το παιχνίδι τους και να βρουν ρυθμό.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο Παναιτωλικός βρισκόταν υπό πίεση και αγωνιζόταν με μεγάλη ένταση. Αυτή η κατάσταση ανάγκασε τον ΟΦΗ να προσαρμοστεί και να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν από την πλευρά των γηπεδούχων.

Η αντίδραση και η τακτική προσαρμογή

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Παναιτωλικός, ο ΟΦΗ βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει. Ο Χρήστος Κόντης επεσήμανε την ικανότητα των παικτών του να ηρεμήσουν, να βάλουν την μπάλα κάτω και να εφαρμόσουν το δικό τους ποδοσφαιρικό στιλ. Αυτή η προσαρμογή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς επέτρεψε στον ΟΦΗ να ανακτήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Ο προπονητής αποκάλυψε ότι έλεγε στα παιδιά του πως θα βρουν το γκολ, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της ομάδας. Η πίστη αυτή, σε συνδυασμό με την τακτική προσέγγιση, οδήγησε σταδιακά τον ΟΦΗ σε μια πιο κυριαρχική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Η αντοχή στην πίεση και η επικράτηση

Ένα από τα βασικά σημεία που ανέδειξε ο Χρήστος Κόντης ήταν η αντοχή της ομάδας του στην πίεση που δέχτηκε από τον Παναιτωλικό. Παρά την ένταση και τις απαιτήσεις του αγώνα, οι παίκτες του ΟΦΗ έδειξαν ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Ο προπονητής τόνισε πως, όσο περνούσε η ώρα, ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που έδειχνε ότι μπορούσε να πάρει τη νίκη.

Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώθηκε και στην πράξη, με το γκολ του Κόντρο στο φινάλε να επισφραγίζει την προσπάθεια των «ασπρόμαυρων» και να τους χαρίζει ένα πολύτιμο τρίποντο στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko