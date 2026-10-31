Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του «Mr Χωριάτικο», αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 500 επιχειρήσεις και εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για φοροδιαφυγή, τη χρήση εικονικών εταιρειών και ύποπτες συναλλαγές, με τις έρευνες να φτάνουν μέχρι τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης επαφές με στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και η φερόμενη εμπλοκή επίορκων αστυνομικών.

Η δράση του κυκλώματος και οι εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα. Αυτό το δίκτυο φέρεται να διεκδικούσε θέσεις σε δημοφιλείς παραλίες της Ρόδου, όπως η Λίνδος, το Φαληράκι, οι Πηγές Καλλιθέας και η παραλία Έλλη. Οι καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος δεν περιορίζονται στα οικονομικά ζητήματα, καθώς κάνουν λόγο για απειλές, εκβιασμούς και επεισόδια που σημειώθηκαν σε δημοπρασίες.

Η μέθοδος που περιγράφεται για την εξασφάλιση των παραλιών ήταν συγκεκριμένη. Στους διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας, κατατίθεντο προσφορές που έφταναν ακόμη και το 500% πάνω από την τιμή εκκίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εξασφάλιζαν τις παραλίες, αφήνοντας εκτός ανταγωνισμού άλλους επαγγελματίες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σταματούσαν να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες δόσεις.

Οι ντόπιοι επαγγελματίες περιγράφουν ένα κλίμα φόβου, καθώς οι καταγγελίες κάνουν λόγο για προσπάθειες ελέγχου τουριστικών παραλιών. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να εκτεινόταν από τους φούρνους και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μέχρι τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου, με τις έρευνες για πιθανή φοροδιαφυγή και το δίκτυο εταιρειών να φτάνουν μέχρι τη Λίνδο, το Φαληράκι, τις Πηγές Καλλιθέας και την παραλία Έλλη.

Επεισόδια σε δημοπρασίες και ταυτοποιήσεις προσώπων

Στις 29 Ιουνίου 2023, μία δημοπρασία του Δήμου Ρόδου σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συλλέχθηκε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οκτώ μέλη της φερόμενης οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου, σημειώθηκε νέα ένταση κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας που αφορούσε την παραλία Έλλη.

Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου και το σημείωμα

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός και ως «Mr Χωριάτικο» και ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Η σύλληψή του περιγράφεται ως κινηματογραφική, καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, με σκοπό να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κατάφερνε να φύγει στο εξωτερικό, που άφησε ένα σημείωμα στους διώκτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα έγραφε: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια». Παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να πραγματοποιούσε κανονικά ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έχει ξεκινήσει έρευνα στην Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, για να ελεγχθεί το ενδεχόμενο να υπήρχαν ένστολοι που έκαναν τα στραβά μάτια, επιτρέποντας στον «Mr Χωριάτικο» να ταξιδεύει κανονικά στο εξωτερικό.

Δίκτυο με επίορκους αστυνομικούς και στελέχη δημόσιων υπηρεσιών

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο με 6 επίορκους αστυνομικούς, οι οποίοι του παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με ελέγχους και έρευνες. Κάποιους από αυτούς τους αστυνομικούς φέρεται να τους πλήρωνε, ενώ άλλους τους απειλούσε. Ένας από τους 6 ένστολους φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τον Άγγελο Γιαννακόπουλο για ελέγχους στις επιχειρήσεις του, ενώ για έναν δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται η πληροφορία που αναφέρει ότι δωροδοκήθηκε από έναν από τους κατηγορούμενους, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο λόγος της συναλλαγής.

Πλέον, η έρευνα των αρχών έχει επικεντρωθεί στην εμπλοκή στελεχών δημόσιων υπηρεσιών και αστυνομικών. Για τον ίδιο λόγο, «τρέχει» και εσωτερική έρευνα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι διάλογοι μελών του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι αποκαλυπτικοί.

Συνολικά δέκα κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τον πολυτελή τρόπο ζωής προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos