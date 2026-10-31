Λεπτομέρειες για υπόθεση απάτης από ΜΚΟ προκαλούν οργή, καθώς φέρεται να εκμεταλλευόταν τον πόνο ανθρώπων και τη διάθεση για βοήθεια, καρπώνοντας χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με ασθένειες. Τα μέλη της οργάνωσης διοργάνωναν εράνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας χρήματα για ιατρικά έξοδα και θεραπείες, αλλά στην πραγματικότητα ιδιοποιούνταν το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών. Παράλληλα, ζούσαν μια πολυτελή ζωή με ακριβά ταξίδια, ξενοδοχεία και πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ έδιναν «ψίχουλα» στα παιδιά που είχαν ανάγκη.

Η δράση του κυκλώματος και οι εικονικοί έρανοι

Η οργάνωση φέρεται να εκμεταλλευόταν τον πόνο των ανθρώπων και τη διάθεση για βοήθεια, χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις του κόσμου για να εξασφαλίσει μια πλούσια ζωή για τα μέλη της. Διοργάνωναν εράνους στα social media, ζητώντας χρήματα για ιατρικά έξοδα και θεραπείες, τα οποία όμως στην πραγματικότητα ιδιοποιούνταν, αφήνοντας μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό για τα παιδιά.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να προσελκύσουν περισσότερες δωρεές, προσέγγιζαν αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο. Χρησιμοποιούσαν τη δημοσιότητά τους για να προωθήσουν το έργο της φιλανθρωπίας, το οποίο όμως το κύκλωμα πρακτικά έκλεβε τα χρήματα μέσα από διάφορες απάτες.

Πώς εκμεταλλεύονταν τον πόνο των οικογενειών

Το κύκλωμα, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στο σημείο να απενεργοποιήσει λογαριασμούς μιας μητέρας, το παιδάκι της οποίας είχε καρκίνο, επειδή η ίδια δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους. Η μητέρα είχε ανοίξει έναν λογαριασμό για το άρρωστο παιδί της, ζητώντας βοήθεια.

Τότε, το κύκλωμα φέρεται να κατέθεσε ένα ποσό και στη συνέχεια έκανε καταγγελία, με αποτέλεσμα η τράπεζα να κλείσει τον λογαριασμό της μητέρας. Ακολούθως, την προσέγγισαν και της πρότειναν να ενταχθεί στη ΜΚΟ για να τη βοηθήσουν. Ωστόσο, πολλά από τα χρήματα που έβαζε ο κόσμος για το παιδάκι δεν πήγαιναν για τη θεραπεία του, αλλά στην τσέπη των μελών της οργάνωσης.

Η πολυτελής ζωή των μελών και τα οικονομικά στοιχεία

Η υπόθεση μπήκε στο στόχαστρο των αρχών έπειτα από επώνυμη καταγγελία που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο, αναφορικά με έλλειψη διαφάνειας στην εν λόγω οργάνωση. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως είχαν γίνει συνολικά 92 ερανικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν 74 οικογένειες. Ωστόσο, ταυτοποιήθηκαν μόνο 55 από αυτές.

Τα ταμεία της ΜΚΟ, από το 2018 έως το 2026, φέρεται να είχαν συγκεντρώσει το ποσό των 5.800.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό, το 70% των χρημάτων κατέληγε στην πλούσια ζωή των μελών της οργάνωσης, η οποία περιελάμβανε ακριβά ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία και αυτοκίνητα.

Το «αρχηγείο» της οργάνωσης και το εικονικό διαζύγιο

Στην έδρα της οργάνωσης, δεν υπήρχε κανένα διακριτικό, καμία ταμπέλα ή κουδούνι που να υποδείκνυε την ύπαρξη της ΜΚΟ. Επρόκειτο για γραφεία-φάντασμα, όπου τα μέλη του κυκλώματος συγκέντρωναν τα χρήματα. Το «αρχηγείο» τους, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε μία καφετέρια στην Καλαμαριά.

Ιδιοκτήτης της καφετέριας φέρεται να είναι ο 37χρονος αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος μάλιστα είχε εικονικό διαζύγιο με την 35χρονη σύζυγό του. Αυτό το εικονικό διαζύγιο φαίνεται ότι τους βοήθησε να στήνουν εταιρείες, προκειμένου να δικαιολογούν τα χρήματα που εισέπρατταν όχι μόνο από τους εράνους, αλλά και από στοιχηματική δράση τους.

Με πληροφορίες από: Newsit