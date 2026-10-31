Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε έναν μηχανισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσε μια ΜΚΟ για την εξαπάτηση δωρητών και την υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας 37χρονος και η 35χρονη σύντροφός του, οι οποίοι συνελήφθησαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μετά από πολύμηνη οικονομική και αστυνομική έρευνα. Τα στοιχεία της έρευνας φέρνουν στο φως μια σειρά από πρακτικές, όπως γραφεία χωρίς διακριτικά και ένα εικονικό διαζύγιο, ενώ οι κατηγορούμενοι φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή ζωή.

Η πολυτελής ζωή πίσω από τη φιλανθρωπία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να απολάμβαναν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, την ίδια στιγμή που συγκέντρωναν δωρεές για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Συγκεκριμένα, η δικογραφία αναφέρει πολυτελή ταξίδια, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία, αγορές αυτοκινήτων και επώνυμων ειδών πολυτελείας.

Αυτή η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια παρουσία του σωματείου, το οποίο μέσω των κοινωνικών δικτύων απηύθυνε συνεχώς εκκλήσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων. Οι εκκλήσεις αυτές προέβαλαν την ανάγκη οικονομικής στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, δημιουργώντας ένα προφίλ φιλανθρωπικής δράσης.

Οικονομική απάτη και παράνομο όφελος

Η υπόθεση, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης οικονομικής και αστυνομικής έρευνας, οδήγησε στη σύλληψη συνολικά έξι προσώπων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από το 2018 έως το 2026, πιστώθηκαν πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου, καθώς και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου.

Το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από τις περιπτώσεις που αφορούν 34 παιδιά ανέρχεται σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ. Ο 37χρονος και η 35χρονη σύντροφός του κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν το σωματείο ως όχημα για την εξαπάτηση των δωρητών και την υπεξαίρεση των χρημάτων που προορίζονταν για τις οικογένειες των άρρωστων παιδιών.

Γραφεία «φάντασμα» και άτυπο «στρατηγείο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τους χώρους από τους οποίους φέρεται να οργανωνόταν η δραστηριότητα του σωματείου. Παρότι η ΜΚΟ εμφανιζόταν δημόσια ως φορέας φιλανθρωπικής δράσης, οι εγκαταστάσεις της περιγράφονται ως γραφεία «φάντασμα».

Συγκεκριμένα, στο κτίριο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση δεν υπήρχε ούτε κουδούνι με την επωνυμία της οργάνωσης, ούτε κάποια άλλη εμφανής σήμανση που να υποδηλώνει την παρουσία της. Αντίθετα, ως άτυπο «στρατηγείο» των βασικών εμπλεκομένων φέρεται να λειτουργούσε μια καφετέρια στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε αγοραστεί από τον 37χρονο και τη σύντροφό του, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας.

Το εικονικό διαζύγιο για την προστασία περιουσιακών στοιχείων

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά την προσωπική και επιχειρηματική σχέση του 37χρονου με την 35χρονη σύντροφό του. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν προχωρήσει σε ένα εικονικό διαζύγιο.

Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη σύσταση δύο νέων εταιρειών. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι είχε ως στόχο την προστασία περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας την εικόνα ενός καλά οργανωμένου μηχανισμού πίσω από τη φιλανθρωπική βιτρίνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis