Απάτη μέσω ΜΚΟ: Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς και στημένοι αγώνες

Μία πρωτοφανής απάτη αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας, με επίκεντρο μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που φέρεται να εκμεταλλευόταν δωρεές για παιδιά με σοβαρά νοσήματα. Στους λογαριασμούς της οργάνωσης και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ από το 2018, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση, στοιχηματισμό και χειραγώγηση ερασιτεχνικών αγώνων ποδοσφαίρου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις.

Η αποκάλυψη της απάτης και οι συλλήψεις

Η έρευνα των αρχών έφερε στο φως τη δράση της ΜΚΟ, η οποία είχε συσταθεί στη Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση προέβαινε σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προσέλκυση δωρητών για παιδιά που έπασχαν από καρκίνο και των οποίων οι γονείς είχαν απευθυνθεί στην εν λόγω οργάνωση για βοήθεια. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, ένα μικρό μόνο μέρος των χρημάτων των δωρεών διατίθετο πραγματικά για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, δύο μέλη της οργάνωσης, καθώς και τρεις ακόμη συνεργοί. Σε βάρος όλων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν κατηγορίες για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου.

Ο τρόπος δράσης και τα υπέρογκα ποσά

Η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά για την προσέλκυση χρημάτων. Μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως τις δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, με στόχο να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών. Συγκεκριμένα, μία εφοπλίστρια φέρεται να δώρισε 30.000 δολάρια, ένας τραγουδιστής 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής 12.450 ευρώ, μία αθλήτρια 8.000 ευρώ, μία παρουσιάστρια 1.570 ευρώ και μία influencer 800 ευρώ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5.800.000 ευρώ. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε πως μόνο το ένα τρίτο των χρημάτων των δωρεών διατίθετο πραγματικά για την περίθαλψη των παιδιών. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προέκυψε ότι 34 γονείς έλαβαν λιγότερα χρήματα για τα παιδιά τους από αυτά που είχαν εξασφαλιστεί μέσω των εράνων.

Η «χλιδάτη» ζωή των κατηγορουμένων

Οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι οι συλληφθέντες απολάμβαναν μια πολυτελή ζωή, η οποία φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα χρήματα των δωρεών. Έκαναν ακριβές αγορές, όπως ρούχα, ρολόγια και τσάντες επώνυμων οίκων, ενώ πραγματοποιούσαν συχνά ταξίδια. Επίσης, διέμεναν σε πανάκριβα ξενοδοχεία και δειπνούσαν στα καλύτερα εστιατόρια, επιδεικνύοντας έναν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τον φιλανθρωπικό σκοπό της οργάνωσης.

Πέρα από τις προσωπικές τους δαπάνες, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετεύτηκε και σε στοιχηματισμό. Η πολυτελής διαβίωση και οι ακριβές συνήθειες των μελών της ΜΚΟ αποτελούν βασικό στοιχείο των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, αναδεικνύοντας την εκτροπή των πόρων από τον αρχικό τους σκοπό.

Χειραγώγηση σε ποδοσφαιρικούς αγώνες

Ένα επιπλέον στοιχείο της υπόθεσης αφορά τη χειραγώγηση ερασιτεχνικών αγώνων ποδοσφαίρου. Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας. Τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ, με στόχο την άνοδο μιας ομάδας από το τοπικό πρωτάθλημα στην Γ’ Εθνική κατηγορία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σε κάθε αγώνα ξοδευόταν ένα ποσό από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό, κυρίως, διαιτητών. Η εμπλοκή του ιδρυτή και των συνεργών του στη χειραγώγηση των αγώνων αποτελεί μέρος των κακουργηματικών διώξεων που ασκήθηκαν σε βάρος τους, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην υπόθεση της απάτης.

Με πληροφορίες από: Enikos